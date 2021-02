Eigenaar verwoeste Intratuin Lisse: 'Als het je niet breekt, dan maakt het je sterker'

Afgelopen maandag rond lunchtijd zat Griffioen in zijn kantoor net aan een broodje, tijdens een lunchvergadering. 'Er werd geschreeuwd, ik dacht door werklieden, maar er was dus brand', zegt Griffioen een paar dagen later in zijn tuincentrum in Voorschoten. 'Ik maakte nog een foto, voor later, zo van: weet je nog wel, die brand in de hal.'

De brand heeft het tuincentrum volledig verwoest | Foto: Dave Adriaanse

Maar al snel kwamen de vlammen uit het dak, zette de oostenwind op, kroop het vuur de rest van het tuincentrum in en legde uiteindelijk het grootste deel in de as. 'We waren goed bezig met inrichten, we zouden op 11 maart open kunnen als het van corona mocht. Maar nu kunnen we van vooraf aan opnieuw beginnen. Met een leeg vel.'

Oorzaak niet bekend, 'maar zeker geen laswerk'

De brandweer was snel ter plekke, de verslaggever ook. Het personeel dat naar buiten kwam, kreeg direct een microfoon onder de neus. Gevraagd naar de oorzaak zei één van de medewerkers dat ze had gehoord dat er aan het dak werd gelast. 'Maar dat is echt niet zo', zegt Griffioen. 'Dat werd in de emotie geroepen, maar er werd daar helemaal niet gewerkt. En lassen al helemaal niet.'

De brandweer zegt geen oorzaak te onderzoeken en verwijst naar de politie. Daar zegt een woordvoerder: 'Er is geen sprake van een strafbaar feit, dus ik kan je ook niet verder helpen. Bel de brandweer even anders met deze vraag.'

'Als het je niet breekt maakt het je sterker'

Griffioen was al jaren op zoek naar een nieuwe plek voor zijn tuincentrum, sinds hij de grond in Voorschoten heeft verkocht aan een projectontwikkelaar. Maar in Sassenheim en Valkenburg stootte hij zijn neus, daar mocht hij zijn bouwplannen niet voortzetten. Lisse bood uitkomst, omdat hij tuincentrum Overvecht, het voormalige tuincentrum van Jaap Kooy, kon overnemen. Maar de brand zet hem nu weer maanden, zo niet jaren op achterstand.

'Eigenlijk moeten we er hier in juni uit', zegt Griffioen over zijn tuincentrum in Voorschoten. 'Maar we zijn in gesprek met de nieuwe eigenaar. Afgelopen nacht heb ik voor het eerst weer redelijk geslapen. Een vriendin appte me, ze zei: als het je niet breekt, dan maakt het je sterker. En zo is het. Zeker met ons fantastische personeel. Het komt goed.'

