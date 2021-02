Winterweer: Wingskating op de Nieuwe Driemanspolder, IJsclub maakt ijsbaan onklaar

IJsclub Valkenburg maakt ijsbaan onklaar wegens drukte

De ijsclub Nooitgedacht in de Zuid-Hollandse plaats Valkenburg heeft op verzoek van de gemeente Katwijk (waarvan het deel uitmaakt) de ijsbaan onklaar gemaakt wegens de grote toeloop van schaatsliefhebbers. De ijsclub schrijft dat op de website.

Volgens de ijsclub was het er de laatste dagen te druk. 'Zelfs in de avond tot aan de avondklok toe', aldus de site. De club stelt dat het in coronatijd onmogelijk is om te handhaven. 'Wij voelden ons daarom genoodzaakt om het ijs op de ijsbaan onklaar te maken.' De club stelt verder dat schaatsliefhebbers terecht kunnen op diverse wateren in het dorp.

Wingskating op de Nieuwe Driemanspolder

Op de Nieuwe Driemanspolder tussen Stompwijk en Zoetermeer waren mensen aan het wingskaten. Dat zorgde voor mooie beelden.

Willem-Alexander bezoekt winteropvang Leger des Heils

Koning Willem-Alexander heeft een kort bezoek gebracht aan de winteropvang van het Leger des Heils in Den Haag. Op dit moment biedt het Leger des Heils 24-uurs opvang voor dak- en thuislozen.

Wie geen dak boven het hoofd heeft, kan in Den Haag tussen november en april bij lage temperaturen gratis terecht bij de opvang van het Leger des Heils. Dit heet de Winterkouderegeling. De winteropvang is open als de gevoelstemperatuur kouder dan nul graden is en biedt dak- en thuislozen een douche, de gelegenheid om kleding te wassen en een slaapplaats.

Koning Willem-Alexander tijdens zijn bezoek aan de winteropvang | Foto: ANP

Schaatsplezier op Hofvijver: 'Bijzonder dat dit kan'

Schaatsers hebben vrijdag bezit genomen van de Hofvijver in Den Haag. Het water is normaal verboden voor bootjes en zwemmers, maar nu geniet iedereen van de winter. 'Ik ben nog nooit zo dicht bij het Torentje geweest', zegt een van de schaatsers. 'Ik ga zo even zwaaien, hopelijk zwaait Mark Rutte dan even terug.'

UPDATE: vrijdagmiddag zijn meerdere mensen door het ijs gezakt en door de hulpdiensten van het ijs gehaald.

Ook het eiland in het water wordt gebruikt. 'Niet veel mensen weten het maar het heet Netjeseiland', legt een van de aanwezigen uit. Op het eiland staat een bord verboden voor onbevoegden, maar schaatsers gebruiken het eilandje om hun schaatsen even goed te doen voor ze aan een nieuw rondje beginnen.

Winterpret op de Hofvijver | Foto: Omroep West

Toch zijn de meeste mensen nog wel voorzichtig. Een man zakte vrijdag aan het begin van de middag nog door het ijs, waardoor er midden in het water een wak is ontstaan. Toch weerhoudt dat niet iedereen om te gaan schaatsen. 'Het maakt het ook wel weer spannend', legt een van de schaatsers uit. 'De hele week hoop je erop dat het kan en dan is het toch wel bijzonder dat we dit vandaag kunnen doen.'

Pekeltrams HTM ontsporen door gladheid

Twee van de speciale pekeltrams van de HTM zijn vrijdag door de gladheid uit de rails gelopen. Zowel in het Statenkwartier als op de Laan van Meerdervoort ontspoorde een tram die de rails sneeuw- en ijsvrij moet houden.

Temperaturen blijven dit weekend laag, maandag is het uit met de (ijs)pret

Sneeuw- en ijsliefhebbers kunnen opgelucht ademhalen, want het komende weekend zullen de temperaturen niet of nauwelijks boven het nulpunt uitstijgen. Daarmee zitten we ook aan het einde van deze vorstperiode, want maandag zullen de temperaturen weer oplopen. Een opluchting voor koukleumen, en het begin van het einde voor schaatsliefhebbers.

Recordlange periode zonder officiële strenge vorst voorbij

De eerste officiële strenge vorst van dit winterseizoen, waarbij het kwik onder de -10 graden duikt, is een feit. Dat meldt Weer.nl. Net na middernacht daalde de temperatuur vrijdag in De Bilt tot beneden -10 graden. Niet eerder duurde de periode zonder strenge vorst zo lang. De laatste officiële strenge vorst werd acht jaar geleden gemeten op 25 januari 2013. Toen werd het in De Bilt -11,4 graden.

Overigens werd het afgelopen nacht op andere plekken nog veel kouder dan in De Bilt. Zo vroor het in Hupsel (Gelderland) zelfs zeer streng: -14,7 graden.

In de vorige eeuw waren er slechts twee series van drie winters op rij zonder officiële strenge vorst. Dit was in de winters van 1959-1961 en 1988-1990. Begin deze eeuw werd dat record al twee keer geëvenaard vanaf 2000 en 2006 en na 2013 waren er maar liefst zeven winters op rij zonder strenge vorst in De Bilt.

HTM verwacht maandag weer normale dienstregeling

De HTM verwacht maandag weer met de normale dienstregeling te gaan rijden. Door de sneeuw rijden de extra spitsdiensten niet en zijn er bepaalde routes die niet gereden kunnen worden. Volgens woordvoerder Marijke Poppelier komt hier maandag een einde aan. 'Zoals de weersverwachtingen er nu uitzien dan gaan we maandag weer de normale dienstregeling rijden.'

De verwachting is dat het maandag begint te dooien. Dit kan wel gepaard gaan met sneeuw en ijzel. Volgens de woordvoerder is de HTM hierop voorbereid. 'We rijden nu met pekeltrams, die blijven dan ook rijden om het spoor volledig ijsvrij te maken zodat we normaal kunnen rijden.'

NS voert aantal rijdende treinen op

Het strenge winterweer blijft invloed houden op de dienstregeling, maar toch rijden er vrijdag meer treinen dan de afgelopen dagen. NS meldt dat op alle trajecten Sprinters worden ingezet. Intercity's gaan meer kilometers rijden dan de afgelopen dagen en hun oorspronkelijke route afleggen. Ook de internationale treinen rijden weer. Volgens NS is het opstarten van de dienstregeling vrijdag in alle vroegte naar verwachting verlopen.

De NS roept mensen op om vanwege de coronaregels alleen te reizen als het noodzakelijk is, zodat het niet te druk wordt in de trein. Eerder meldde reizigersvereniging Rover dat volle bussen en treinen door het winterweer onveilig voelen, vanwege het coronavirus.

De NS wijst erop dat treinen en het spoor gevoelig zijn voor winterse invloeden. 'De komende dagen hebben we te maken met strenge vorst in de nacht waardoor er problemen kunnen ontstaan, bijvoorbeeld door rijpvorming aan de bovenleidingen.'

