Vrijspraak in langslepende moordzaak Ewoud Siegers: 'Te veel vragen niet beantwoord'

De rechtbank in Den Haag heeft Nabil el M. (49) vrijdag vrijgesproken van het doden van Ewoud Siegers (43) uit Gouderak in 2014. Volgens de rechtbank zijn er te veel vragen niet beantwoord. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden nog elf jaar cel tegen El M.

Voordat het lichaam van Siegers op 6 december 2014 werd gevonden, was hij een paar dagen vermist. Een wandelaar vond hem in het water van park het Noorderhout in Gouda. Ewoud Siegers had elf steekwonden, onder meer in zijn hart en longen. Ook had hij een schedelbreuk. Kort na zijn dood werd Nabil el M. aangehouden, een vriend van Siegers.

Maar wegens gebrek aan bewijs werd die al vrij snel weer vrijgelaten. Het duurde vervolgens zes jaar voordat de zaak tegen hem behandeld werd. Al die tijd was hij de enige verdachte in de zaak.

Ruzie om 10 euro

Volgens justitie heeft El M. Ewoud Siegers omgebracht in het huis van de moeder van de verdachte. De twee zouden daar in de nacht van 1 op 2 december 2014 ruzie hebben gekregen om 10 euro. Ook zou Siegers een mes in de tafel hebben willen zetten. El M. zou Siegers hebben geslagen en daarna hebben doodgestoken. Zijn lichaam dumpte hij in het park even verderop, stelt het OM.

Na de dood van Siegers zijn bloedsporen gevonden in het huis van de moeder van El M. Ook zou de verdachte na de dood van Siegers in zijn auto hebben gereden, die werd pas op acht december teruggevonden. In de auto werden spullen van de verdachte gevonden. Naast de auto, aan de kant van de bestuurder, vond de politie een sigarettenpeuk met DNA van El M.

Verdachte ontkent

Nabil el M. heeft altijd ontkend dat hij Siegers heeft omgebracht. Volgens zijn advocaat blijkt niet uit het dossier door wie, waar en waarom Siegers is omgebracht. 'Een aantal essentiële vragen in het dossier wordt niet beantwoord', volgens de raadsman. De rechtbank ging daar dus in mee.

