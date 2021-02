Gemeenten willen schaatsplezier 'niet op voorhand ontnemen', maar houden drukte goed in de gaten

Gemeenten in de regio bereiden zich voor op een druk schaatsweekend. Veel mensen zullen zich op het ijs wagen. Wel is het belangrijk dat mensen zich hierbij aan de coronaregels houden: 'We gaan mensen niet op voorhand dit plezier ontnemen, maar bij overtredingen gaan we wel vrij snel boetes uitdelen', vat een woordvoerder van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk het beleid samen.

De gemeenten hebben tijdens de eerste lockdown en in de zomer gezien hoe snel de recreatiegebieden vol kunnen stromen. De maatregelen voor komend weekend zijn hier ook op aangepast. 'Zo hebben wij het parkeren in de berm verboden', vertelt een woordvoerder van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk over de maatregelen rond de Reeuwijkse Plassen. 'Dit doen we om het gebied bereikbaar te houden voor de hulpdiensten. Hier hadden we in de zomer al last van, dus we hebben de maatregel preventief al vroeg ingevoerd.'

Ook in Nieuwkoop is de gemeente al vroeg aan de slag gegaan om het schaatstoerisme rond de Nieuwkoopse Plassen in goede banen te leiden. 'We hebben een schaatspretteam opgericht en zij zorgen ervoor dat alle informatie zo actueel mogelijk is', vertelt een woordvoerder. Daarnaast heeft de gemeente een aantal voorzorgsmaatregelen genomen. Tot en met maandag zijn enkele wegen afgesloten en is de parkeergelegenheid beperkt.

Verkeersregelaars bij de Vogelplas

De gemeente Voorschoten heeft vrijdag al verkeersregelaars ingezet om het verkeerrond de Vogelplas in goede banen te leiden. Zij moeten er voor zorgen dat de weg toegankelijk blijft voor ambulances. De verkeersregelaars lijken nodig te zijn, want het is vrijdagmiddag al druk op de plas.

Niet alle gemeenten hebben vrijdag al direct maatregelen genomen om de drukte van te voren te reguleren. 'Wij hebben geen plannen om wegen uit voorzorg af te sluiten', zo laat een woordvoerder van de gemeente Den Haag weten. 'Maar uiteraard houden we de situatie goed in de gaten en nemen we maatregelen als het nodig is.'

Paar keer per dag surveilleren

De Reeuwijkse Plassen zijn in principe wel normaal bereikbaar, maar als het hier te druk wordt dan zullen ook hier wegen afgesloten gaan worden. 'Alleen de reguliere parkeerplaatsen blijven beschikbaar en hier gelden de normale regels. Wel gaan we een paar keer per dag surveilleren en als er geen parkeerplaatsen meer zijn, dan zal dat al snel betekenen dat het vol begint te raken en zullen we het gebied af gaan sluiten. Dan kan er alleen nog maar verkeer uit, tot wij vinden dat de drukte weer acceptabel is.'

Volgens de gemeenten zijn de maatregelen noodzakelijk in de strijd tegen het coronavirus, maar hopen ze dat dit niet ten koste gaat van de winterpret. 'We hebben afspraken gemaakt met de restaurants rond de plas', vertelt de woordvoerder van Bodegraven-Reeuwijk. 'Dat betekent dat er geen eten en drinken op het ijs verkocht mogen worden, maar dat er wel koffie to go is. Op deze manier hopen we dat we maatwerk kunnen leveren, want we willen de mensen het plezier niet op voorhand al ontnemen. Zo veel is er op het moment niet te doen en hoe vaak kunnen we nu schaatsen? We hopen daarom zo de drukte te kunnen regelen.'

'Dat is doodzonde'

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) roept iedereen die komend weekend wil schaatsen op om dit op een verantwoorde manier te doen. Want als het ergens te druk wordt, dan worden gebieden direct afgesloten. 'En dat is doodzonde', zegt de minister, die oproept tot spreiding om drukte te voorkomen. 'Ga om 7.00 of 8.00 uur als het net licht is en nog rustig is.'

Behalve het afsluiten van drukke gebieden is het ook mogelijk dat schaatsers boetes krijgen voor het niet naleven van de coronamaatregelen. 'Wij kijken vooral of het nergens te gek wordt', vertelt de woordvoerder van Bodegraven-Reeuwijk. 'Maar we gaan wel surveilleren en kijken of mensen zich aan de anderhalve meter afstand houden en of de groepen niet te groot worden. En als het te gek wordt, dan gaan we wel snel boetes uitschrijven', waarschuwt de woordvoerder.

Niet extra controleren

De politie geeft aan dat zij niet van plan is om komend weekend extra te gaan surveilleren rond de populaire schaatslocaties. 'De meeste mensen houden zich goed aan de coronamaatregelen. Die gelden uiteraard ook bij schaatsen en sleeën', legt een woordvoerder uit. Als politie handhaven wij de coronaregels. Als het op een recreatieplek te druk wordt en de coronamaatregelen daarom niet meer goed kunnen worden nageleefd, is het aan het lokaal bestuur om daar op in te grijpen. Dan kunnen mensen door hen verzocht worden de plek niet meer te bezoeken of naar huis te gaan. Wij gaan niet extra controleren.'

Voor de schaatsers is het niet alleen belangrijk om te kijken waar het komend weekend rustig is op het ijs, maar ook om rekening te houden met de kwaliteit van het ijs. 'Niet al het ijs is al veilig', legt de woordvoerder van Bodegraven-Reeuwijk uit. Zo is het ijs op de Reeuwijkse Plassen vrijdagmorgen nog niet dik genoeg. 'Bovendien ligt er vaak nog een laagje stuifsneeuw op het ijs, waardoor je slecht kunt zien hoe goed het ijs is. Wij roepen iedereen dan ook op om geen risico te nemen.'

Slecht ijs

Ook de gemeente Nieuwkoop waarschuwt voor slecht ijs. 'Omdat er door corona geen toertochten zijn is er ook minder zicht en geen controle op de ijskwaliteit. Denk na voordat je het ijs op gaat. Blijf alert en let goed op kleurveranderingen; die kunnen duiden op zwakke plekken in het ijs. Bij bruggen, riet, waterplanten en overhangende takken is het ijs meestal ook niet van de beste kwaliteit. Breng jezelf en de hulpdiensten niet onnodig in gevaar', zo laat de gemeente weten.

De gemeente hoopt dan ook dat mensen vooral in hun eigen buurt gaan schaatsen en niet massaal op pad gaan. 'Kom op de fiets of lopend, dan heb je gelijk je warming-up gehad', geeft de gemeente aan. 'Blijft dicht bij huis en is het druk op de plas ga dan op zoek naar een vijver of sloot.'

