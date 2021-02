Stemmen per post, hoe gaat dat in zijn werk?

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart kunnen kiezers van 70 jaar en ouder per brief hun stem uitbrengen. Dit zodat ze niet de deur uit hoeven met het oog op het coronavirus. Maar hoe werkt dat precies? En hoe betrouwbaar is het stemmen per post?

Het stemmen per post is mogelijk voor 70-plussers. Deze leeftijdsgroep is namelijk volgens het RIVM 'in het algemeen extra kwetsbaar' voor het coronavirus. Het briefstemmen is daarnaast geen verplichting. Als kiezer van 70 jaar of ouder heb je bij deze Tweede Kamerverkiezing drie opties om te stemmen, namelijk: stemmen in het stemlokaal op 15, 16 of 17 maart, een volmacht geven aan een andere kiezer of per brief stemmen.

Via de post stemmen werkt als volgt: eerst moet het briefstembiljet worden ingevuld. Daarna moet het ingevulde briefstembiljet in de stembiljet-envelop worden gestopt en de envelop worden gesloten. 70-plussers krijgen ook een stempluspas die ondertekend moet worden, maar - zo zegt het ministerie zelf - 'bent u niet in staat om een handtekening te zetten, dan hoeft dat niet'. De stempluspas en de gesloten stembiljet-envelop gaan in de retourenvelop. Die moet worden dichtgeplakt en worden verzonden per post of worden afgegeven op een gemeentelijk afgiftepunt. Op de website van de gemeentes staat waar de afgiftepunten zijn. Er hoeft geen postzegel op.

Wanneer komen documenten binnen en wanneer moeten ze zijn verstuurd?

Tussen 10 februari en 3 maart krijgen 70-plussers een envelop met daarin de stempluspas. Mocht je de stempluspas op 3 maart nog niet hebben ontvangen of zijn kwijtgeraakt, dan moet je zo snel mogelijk een vervangende stempluspas aanvragen bij de gemeente. Dat kan schriftelijk of mondeling.

Tussen 26 februari en 11 maart ontvangt men de tweede envelop. Daarin zitten de documenten waarmee de stem per brief kan worden uitgebracht: een briefstembiljet, een envelop voor het briefstembiljet, een retourenvelop en een uitleg over het stemmen per brief. Mocht je deze documenten op 11 maart nog niet binnen hebben, dan geldt ook dat je contact moet opnemen met de gemeente.

De briefstem moet vóór woensdag 17 maart 21.00 uur aankomen, waarschuwt het ministerie. 'Dat kunt u doen door uw briefstem vóór vrijdag 12 maart 17.00 uur per post te versturen.' Het afgeven van de briefstem bij een gemeentelijk afgiftepunt kan in de meeste gevallen tot 17 maart 21.00 uur.

Is het betrouwbaar?

Volgens het ministerie wel. 'De overheid heeft diverse maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat u op een betrouwbare manier per brief kunt stemmen', zo schrijft Binnenlandse Zaken. Om het zo veilig mogelijk te maken, wordt de stempluspas apart verzonden van de rest van de documenten die men nodig heeft. 'Zo kunnen anderen niet zomaar uw stempapieren onderscheppen.'

Om te controleren of de briefstem op tijd is binnen gekomen, krijgt de briefstem na ontvangst door de gemeente meteen een datumstempel, dat gebeurt ook als de briefstem bij een gemeentelijk afgiftepunt wordt afgegeven. 'Op die manier kan later worden gecontroleerd dat uw briefstem op tijd is binnengekomen.' Bovendien 'moet de gemeente de ontvangen briefstemmen veilig opslaan', aldus het ministerie. Hoe precies, wordt niet vermeld.

Men krijgt twee aparte enveloppen die moeten worden samengevoegd in één retourenvelop. De dubbele envelop is belangrijk voor het briefgeheim, aldus minister Kajsa Ollongren. 'Maar ook als daarbij een fout wordt gemaakt, wordt een stem niet ongeldig verklaard', stelt de minister. Ollongren zegt dat er de afgelopen tijd is geoefend met grote groepen, en dat er ook de komende tijd wordt ingezet op communicatie richting 70-plussers om de procedure goed uit te leggen.

Hoe worden de briefstemmen geteld?

Alle per brief uitgebrachte stemmen worden geteld door een apart briefstembureau. Het briefstembureau voert eerst de zogenoemde vooropening uit. Leden van het briefstemstembureau openen daarbij de retourenvelop en controleren de stempluspas. Ook worden de echtheidskenmerken van de stempluspas gecontroleerd. Is dat in orde, dan wordt de envelop met daarin het briefstembiljet in een stembus gedaan.

Het tellen van de briefstemmen die al zijn voor-geopend kan op woensdag 17 maart vanaf 7.30 uur beginnen. Dat begint door de stembus te openen. De tellingen vinden in het openbaar plaats op een of meer centrale locaties in de gemeente. De voorzitter van het briefstembureau maakt de uitkomsten van de getelde briefstemmen niet openbaar vóór woensdag 17 maart om 21.00 uur. Als de tellingen klaar zijn, worden alle stempapieren verpakt, verzegeld en beveiligd opgeslagen. De zitting van het briefstembureau wordt dan geschorst tot 21.00 uur. Na 21.00 uur leest de voorzitter van het briefstembureau de uitkomsten voor.

Een aantal partijen in de Tweede Kamer willen dat het stemmen per post ook voor andere kwetsbare groepen mogelijk wordt, of zelfs voor iedereen. Een meerderheid in de Kamer vindt dat echter geen goed idee en wil de verkiezingen en het stemmen per post door laten gaan zoals het er nu voor staat.

