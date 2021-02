Captain Zoetermeerse motorclub krijgt 240 uur werkstraf voor coronarellen bij Den Haag CS

De 35-jarige J.M. uit Zoetermeer is door de rechter veroordeeld tot een tot werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van acht weken voor zijn betrokkenheid bij de coronarellen op Den Haag Centraal Station in juni vorig jaar. M. is captain van de Zoetermeerse motorclub Untouchables, en zou onder meer hebben gevochten met ME'ers en beledigende filmpjes van agenten op het internet hebben gezet. M. was zelf niet bij de uitspraak aanwezig.

M. nam vorig jaar deel aan de coronarellen die ontstonden als gevolg van een demonstratie tegen het coronabeleid van de overheid op het Malieveld. Die vond plaats op 21 juni. M. marcheerde samen met andere relschoppers richting het Centraal Station. Daar werden ze tegengehouden door de ME. De relschoppers telden af van 10 naar 0, en stormden vervolgens op de ME'ers af.

'Mijnheer liep in de voorste linie', zei de officier van justitie vrijdag bij de rechter over de aanwezigheid van M. bij de rellen. Op camerabeelden is te zien hoe M., gekleed in een korte, gifgele broek zich tussen de relschoppers begeeft. Ook is te zien hoe M. een karatetrap richting een agent maakt. De advocate van M. bevestigde zijn identiteit. M. was zelf niet aanwezig in de rechtszaal, omdat hij nog in het buitenland is.

Eén cola, één bier

M. maakte eerder al filmpjes van agenten. Die zette hij daarna op Facebook met beledigende teksten zoals 'levenloze mensen', en een verwijzing naar de cijfercode 1312. Die code zou staan voor 'All Cops Are Bastards'. M. zou later tijdens een verhoor zeggen dat de code voor 'één cola, één bier' zou staan. Belediging zou niet zijn bedoeling zijn geweest. Wel liet M. weten dat hij lastig zou zijn gevallen door agenten vanwege zijn lidmaatschap van Untouchables.

Volgens de aanklaagster hebben agenten steeds vaker last van dergelijke filmpjes op het internet. 'Een van de goede dingen waarmee de verdachte kan beginnen, is dat hij geen filmpjes van agenten meer op Facebook plaatst', zei de officier van justitie vrijdag tijdens de zitting.'