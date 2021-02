Impuls voor regionale en lokale journalistiek: zeven journalisten gezocht

Altijd dichterbij. Die slogan maakt Omroep West met dank aan de NOS vanaf 1 mei extra waar met de aanstelling van zeven nieuwe verslaggevers, verspreid over de regio. De NOS is de komende tijd op zoek naar zestig journalisten die verspreid over het land de lokale en regionale journalistiek gaan verbeteren. Daarbij wordt samengewerkt met regionale en lokale omroepen.

In het gebied van Omroep West gaat het om zeven vacatures: één voor het Westland, één voor Leiden, één voor de Bollenstreek, één voor Gouda, één voor Krimpenerwaard en twee voor Delft. De journalisten zullen - in eerste instantie voor een periode van een jaar - gaan werken voor zowel de lokale omroepen als Omroep West. Al deze omroepen werken al geruime tijd samen in het Regionaal Nieuws Netwerk (RNN).

De omroepen zijn op zoek naar allround verslaggevers, die bij voorkeur ervaring hebben met het maken van verhalen in video, audio en tekst. Deze verhalen worden in eerste instantie gepubliceerd door de lokale en regionale omroepen, maar soms ook door de NOS. Geschikte kandidaten wonen in of hebben aantoonbare affiniteit met het gebied waar ze willen werken. Zowel jong talent als ervaren verslaggevers zijn welkom, solliciteren kan hier.

Meer aandacht voor de regio

De impuls van zestig journalisten verspreid over het land past in de trend van de afgelopen jaren van (her)waardering van lokale en regionale journalistiek. Met dank aan subsidies van in eerste instantie het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en later het ministerie van OCW heeft Omroep West het samenwerkingsverband RNN vanaf 2017 kunnen op- en uitbouwen.

Een belangrijk onderdeel van RNN zijn de journalisten die voor zowel Omroep West als de WOS (Westland), Studio Alphen, de Bollenstreek Omroep, Sleutelstad (Leiden) en Midvliet (Leidschendam-Voorburg plus Zoetermeer) werken. Daarnaast werkt Omroep West intensief samen met Den Haag FM. Ook nemen de binnen RNN samenwerkende omroepen op vrijwel dagelijkse basis verhalen van elkaar over en delen zij expertise en middelen.

Samenwerking

'In een tijd dat de lokale en regionale journalistiek onder druk staat, is samenwerking dé manier om het tij te keren. De succesvolle samenwerking binnen RNN heeft dat de afgelopen jaren bewezen', zegt RNN-coördinator Brian van der Bol. 'We zijn daarom blij dat we ons lokale correspondentennetwerk met dank aan de NOS kunnen uitbouwen. Iedere inwoner van Nederland heeft recht op goede en betrouwbare verslaggeving over haar of zijn directe omgeving. We hopen dan ook van harte dat dit initiatief niet tot een jaar beperkt blijft.'