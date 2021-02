Welke politicus woont bij jou in de buurt? Studenten maken overzicht

De Vreede en Van der Boog kwamen op het idee toen ze bezig waren met een platform waar mensen makkelijk ruimtes kunnen huren voor bijvoorbeeld vergaderingen. 'Maar toen kwam Covid op ons pad', zegt De Vreede. 'We konden niet verder met die ruimtes en toen dachten we: kunnen we het niet ergens anders voor gebruiken.' Zo ontstond de startup Pointiful.

Omdat de verkiezingen eraan komen werd de stemgang op 17 maart het onderwerp waar het duo zich op ging richten. 'Door corona is er weinig campagne op de straten. Politici kunnen niet zomaar op de plaatselijke markt gaan flyeren, strandballen uitdelen of koffie en buttons aan eventuele kiezers geven. Door ons platform kunnen mensen toch kijken welke politici uit de buurt komen.'

'Binnen een maand idee uitgewerkt'

'We hebben gebruik gemaakt van openbare gegevens', zegt Van der Boog. 'Ik kom oorspronkelijk uit Middenbeemster en ik wilde wel weten welke Tweede Kamerkandidaten bij mij uit de buurt kwamen. Daarmee zijn we aan de slag gegaan en binnen een een maand hebben we het idee uitgewerkt en de site online gebracht.'

Stijn de Vreede | Foto: Pointiful

Het woonplaatsoverzicht bracht voor Van der Boog interessante feiten naar boven. 'We hebben filters ingebouwd en dan kun je kiezen dat je alleen mensen wil zien die kans maken op een zetel. Dan zie je dat er maar vier potentiele kandidaten zijn uit Friesland. In Amsterdam en Den Haag wonen heel veel kandidaten, maar dat is misschien vertekend omdat veel politici in de loop der jaren in Den Haag gaan wonen.'

Platform na verkiezingen voor andere zaken

'Locaties binnen een woonplaats zijn willekeurig geplaatst', weet de student. 'Soms denken mensen dat een politicus in die of die straat woont omdat dat op onze kaart staat, maar dat klopt niet. We hebben ze op woonplaats verdeeld en niet op woonadres.'

Als de verkiezingen voorbij zijn wil het tweetal het platform gebruiken voor andere zaken. 'Dat kan van alles zijn, zegt Van der Boog die in Delft studeert. 'Waar in je omgeving staat een kledingcontainer? Waar kun je goede tandartsen vinden? Eigenlijk willen we de publieke sector bereikbaarder maken. Een Google Maps dat je zelf kan inrichten.'

Wil je weten welke politicus bij jou in de buurt woont? Bekijk dan de site van Van der Boog en De Vreede: Kandidaten 2021

