Kasten bonken tegen de muur door nieuwe bussen in Monster: 'Ik schrik elke nacht wakker'

'Om 0.00 uur begint het als het de eerste bus voorbij komt, dan schrikken we wakker. En om 1.00 's nachts horen we het nog', briest Loek Rimmelzwaan uit Monster. Hij woont aan de Hortensiastraat in Monster. Sinds 2019 ervaren hij en andere bewoners zware triloverlast door zwaardere bussen die door de straat rijden.

'Alles trilt in de slaapkamer', gaat de Westlander verder. 'Zelfs de kasten staan tegen de muur te bonken.' Daarnaast heeft de Westlander zelfs schade aan zijn huis door de nieuwe bussen. Deze rijden sinds vervoerder EBS in september 2019 de dienstregeling heeft overgenomen van Connexxion. 'Overal in huis ontstaan scheuren.' Of dat echt door de bussen komt? 'Jazeker, het is wel heel toevallig dat sinds het moment dat de nieuwe bussen rijden, de scheuren zijn ontstaan.'

Bewoners uit de hele straat balen van de bussen. 'Elke nacht schrik ik wakker', klaagt ook bewoonster Sharon. Ze heeft inmiddels de scheuren in haar huis laten repareren. 'En eigenlijk wordt er ook gewoon niet naar ons geluisterd door de gemeente. We hebben in januari een briefje ontvangen dat er iets aan het probleem gedaan zou worden. Daarna stonden er borden in de straat met: "Bussen langzaam rijden". Maar niemand houdt zich er aan. Het is gewoon een wassen neus.'

Trilonderzoek: 30 procent meer trillingen

De gemeente Westland zegt op haar beurt dat ze de klachten van de bewoners wel degelijk serieus neemt. Afgelopen zomer is zelfs meetapparatuur geplaatst. Chauffeurs zijn daarna met oude én nieuwe bussen met verschillende snelheden door de straten gaan rijden om te kijken welke trillingen dat oplevert.

'Daaruit blijkt dat de nieuwe bussen inderdaad voor meer triloverlast zorgen dan de oude', zegt wethouder Pieter Varenkamp. Om precies te zijn gaat het om 30 procent meer overlast. 'Maar het valt nog steeds binnen de normen', benadrukt Varenkamp. 'Dat betekent dat we er als gemeente niets aan zouden hoeven doen, maar omdat we met de bewoners meeleven, kijken we naar oplossingen.'

Liefst een andere route

Daarom kijkt de wethouder - naast maximumsnelheidsborden - naar andere maatregelen. 'Bijvoorbeeld het aanpassen van de vering in de bussen, of akoestische sleuven in het wegdek plaatsen die het geluid dempen.' De bewoners zouden het liefst zien dat de bus een andere route neemt. 'Dit is een woonstraat, daar horen niet zulke zware bussen doorheen te rijden', zegt Rimmelzwaan.

Volgens de wethouder is dat op korte termijn onmogelijk. 'Dan moeten we een hele dienstregeling aanpassen, voor reizigers heeft dat ook veel gevolgen.' Daarnaast gaat de bus al jaren door deze straat. 'Maar toen reden er lichtere bussen', benadrukt Rimmelzwaan opnieuw, die al twintig jaar in de Hortensiastraat woont. 'De ellende is echt ontstaan nadat deze bussen zijn gekomen.'

Nog geen reactie

Vervoersmaatschappij EBS geeft aan dat ze de resultaten van het trillingenonderzoek nog niet heeft ingezien. Het bedrijf kon daarom nog geen inhoudelijk reactie geven.

