Geen zonnerace voor TU Delft: 'We hebben hier een tussenjaar voor genomen'

Tijdens de World Solar Challenge rijden auto's volledig op zonne-energie door Australië. De TU Delft presteert altijd sterk tijdens de drieduizend kilometer lange race. De studenten wonnen de race al zeven keer en leken in 2019 op weg naar een nieuwe titel, tot de auto tijdens de laatste etappe in brand vloog.

Het nieuwe studententeam was druk bezig met de bouw van de nieuwe zonneauto, de Nuna11, toen ze ineens het bericht kreeg dat de race niet door zou gaan. 'We stonden al die tijd in nauw contact met de organisatie', legt teamlid Tanya Spee van het Vattenfall Solar Team uit. 'Maar toch kwam het nieuws nog wel als een verrassing. We wisten dat ze in het eerste kwartaal een beslissing zouden nemen, maar dat het nu al zou komen, dat hadden we even niet zien aankomen.'

Alternatief plan

Het was een flinke tegenvaller voor het team. 'We hebben allemaal een tussenjaar genomen van onze studie, zodat we ons allemaal volledig voor het team in konden zetten. Dus dan is het wel een flinke klap als je dan hoort dat het hele evenement niet doorgaat. Wij hoorden het nieuws donderdagmorgen, dus we hebben besloten om tot na het weekend even vrij te nemen om ons te bezinnen op het nieuws.'

De zonneauto brandde volledig uit | Foto: Rachel Morssink

Spee verwacht wel dat het team met een alternatief plan gaat komen. 'We hebben zo'n vet ontwerp gemaakt voor onze auto', vertelt ze enthousiast. 'We zouden net volgende week beginnen met het bouwen van de zonneauto. Nu komen we volgende week met zijn allen bij elkaar om te kijken hoe we verder kunnen.'

Eigen draai aan geven

Voor de studenten was dit de enige kans om mee te doen aan de Australische wedstrijd. De wedstrijd wordt namelijk maar eens in de twee jaar gehouden. 'De volgende editie is dus pas in 2023 en dan zal er een ander team mee doen. Maar we hebben nog zeven maanden dat we ons als team fulltime op de auto kunnen richten, dus we gaan met een eigen evenement komen, net als de ploeg vorig jaar heeft gedaan', zo verwijst Spee naar de recordpoging die de Delftse studenten in 2020 deden nadat een andere zonnerace door corona ook was afgelast. 'We laten het nu even bezinken en gaan hierna daarna onze eigen draai aan geven.'

LEES OOK: Droom in duigen voor Timon en zijn team: na brand vorig jaar nu geen zonnerace