Valentijnsdag met videoverrassing aan huis: 'Ik ben sprakeloos, zo mooi'

In Leidschendam was de straat even omgetoverd tot een Valentijnsevenement. Jennifer Romijn werd verrast met een videoboodschap omdat ze zware jaren achter de rug heeft. Ze verloor haar gehandicapte zoon en haar moeder en ze staat staat altijd klaar voor anderen. De actie is bedacht door een artiestenbureau van Dave Fisser, die op deze manier in coronatijd aan de slag probeert te blijven.

Jennifer Romijn uit Leidschendam werd met een smoesje naar het huis van een vriendin gelokt. Daar is ze zingend opgevangen door zanger Mike Peterson. Een videoscherm staat klaar om haar boodschappen van haar kleinkinderen en haar dochter te laten zien. Jennifer heeft in december haar moeder verloren en een paar jaar terug haar gehandicapte zoon. Haar dochter vond dat ze een mooi bedankje heeft verdiend.

'Wat hebben we veel meegemaakt', begint ze de videoboodschap op het scherm in de besneeuwde straat. Jennifer staat meteen in tranen. Haar dochter benoemt hoe pittig de jaren waren; het verlies van haar moeder, haar zoon en dan voor de kleinkinderen zorgen om het gezin van haar dochter draaiende te houden. 'Ik ben sprakeloos. Het is mooi,' zegt Jennifer nog beduusd van de emoties.

Livestream met liefdesliedjes

'De agenda werd in maart natuurlijk leeg geveegd. In augustus weer en in oktober weer', zegt evenementenorganisator Dave Fisser. 'We zijn nu heel erg de online- en videokant op met onze activiteiten. We verdienen natuurlijk niets, maar we proberen zo toch aan de slag en in beeld te blijven,' zegt Fisser.

Op Valentijnsavond verzorgt hij met zanger Mike Peterson een livestream met liefdesliedjes die via social media zijn ingestuurd en geselecteerd. Zanger Mike Peterson gaat die nummers samen met the Captain Midnight Band via onder meer Youtube streamen, 'zodat mensen een beetje in de stemming kunnen komen', zegt Peterson.