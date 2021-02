Speciale kreeftenbox moet Hoogheemraadschap van Delfland helpen in strijd tegen rivierkreeft

De wedstrijd werd uitgeschreven omdat het Hoogheemraadschap al tientallen jaren tevergeefs op zoek is naar dé oplossing tegen de Amerikaanse rivierkreeft. Amerikaanse rivierkreeften hebben zich sinds het eind van de vorige eeuw in Nederland verspreid. Vermoedelijk hebben aquariumbezitters de eerste exemplaren losgelaten in open water. Het beestje veroorzaakt schade aan dijken, oevers en aan de natuur in het water. Een goede manier om de populatie van deze exoot terug te dringen zonder gevolgen voor het andere leven in het water, was er vooralsnog niet.

Maar de kreeftenbox kan daar verandering in brengen. Het is een doos met schuine randen waar de rivierkreeft wel in kan klimmen maar niet meer uit kan komen. Hoogheemraadschap van Delfland start later dit jaar samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een landelijke proef om Amerikaanse rivierkreeften intensief te gaan wegvangen uit Nederlandse sloten.

Proefsloten van Wageningen Universiteit

Met de kreeftenbox werd de wedstrijd van Delfland gewonnen door RAVON-medewerker Martijn Schiphouwer. Delfland en het ministerie gaan nu verder met de ontwikkeling van de kreeftenbox, die later dit jaar in proefsloten van de Wageningen Universiteit getest zal worden.