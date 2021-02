ADO-nieuwkomer El Khayati nog niet bij selectie voor thuiswedstrijd tegen PSV

Door het niet bij de selectie nemen van El Khayati, kan de nieuweling zijn focus verleggen naar de laatste week van februari. Dan staat op 20 februari de ontmoeting met Fortuna Sittard op de rol. Een week later wacht RKC. De kans is groot dat tussen die twee wedstrijden de inhaalwedstrijd tegen Willem II wordt gepland. In die drie wedstrijden moet de Haagse club een flinke inhaalslag maken.

Naast de komst van El Khayati stond de afgelopen week ook in het teken van Martin Jol. De Scheveninger verlaat het technisch hart en gaat in een andere rol verder binnen ADO. 'In de media wordt geschreven dat hij is opgestapt, er uit gaat is gegaan en er niet meer is. Je bent gauw geneigd dat te denken. Martin is er nog steeds en hij is adviseur', zegt trainer Ruud Brood. 'Ik denk dat het belangrijk is dat een man met zoveel kennis zich breder inzet en voor de club belangrijk blijft. Dat doet hij ook. De werkzaamheden in het technisch hart zijn klaar, dan heb je andere speerpunten en richtlijnen.'

Brood vervolgt: 'We moeten het niet groter maken dan het is. In de media wordt Jol neergezet als iemand die bijna alles bepaalde. Toen ik hier kwam moest ik naar hem luisteren, dat soort onzin lees je allemaal. En nu is het weer; hij stapt op. Voor mij is het heel duidelijk, voor ADO ook. Nu is het belangrijk dat je daar iemand voor de langere termijn neerzet met verstand van zaken.'

'Of Jol de functie van technisch manager niet kan vervullen? Dat ambieert hij niet, dan moet je ook operationele zaken doen. Dan moet je voorbereidingen treffen, dat is heel anders, dat kan je niet vergelijken met een rol in het technisch hart.’

ADO Den Haag wil verder met Michiel Kramer

Verder werd deze week bekend dat ADO Den Haag het contract van aanvaller Michiel Kramer wil verlengen. De spits loopt deze zomer af. ‘Ik denk dat Michiel wel zijn waarde heeft voor ADO Den Haag. Het is een jongen van de club en hij zal voor ADO altijd zijn beste beentje voor zetten. Dat tracht hij op zijn manier te doen. Als je zo'n jongen kan binden – en hij wil zelf ook – waarom dan niet. Dan moet je met elkaar in gesprek.'

Zaterdagmiddag wacht PSV, de nummer twee van de Eredivisie. 'De laatste wedstrijden winnen ze veel. Intern is er altijd wel wat beweging bij een topclub, daar kan ik nu niet over oordelen. Je kan niet zeggen dat ze slecht voetballen of weinig creëren. Twente werd kansloos weggespeeld en zo zijn er nog een paar. Daarnaast komen er wat spelers terug die tegen ADO kunnen spelen en staan ze maar vier punten van de koploper af', aldus Brood.

Vermoedelijke opstelling ADO Den Haag

De kans is groot dat ADO Den Haag tegen PSV met hetzelfde elftal start als tegen Sparta. Janmaat, Bijen en El Khayati zitten sowieso niet bij de selectie.

Janmaat kwam het laatste in actie in de thuiswedstrijd tegen VVV Venlo. Daarna was hij niet inzetbaar tegen AZ, Vitesse (beker), FC Emmen, FC Groningen en Sparta. 'Ik wil niet teveel kwijt over het medische aspect, maar het mogen duidelijk zijn dat er steeds, ook als hij meegetraind heeft, reactie is in zijn knie', vertelt Brood. 'Daar moeten wij goed mee omgaan. Het gaat tenslotte ook om hem. We willen hem heel graag erbij hebben.'

‘Maar als je een mooie auto koopt, koop je die niet om hem in de garage te zetten', klinkt de wedervraag. 'Dat weet je niet, ik ken iemand die achttien Ferrari's in zijn garage heeft staan. Met Janmaat moeten we voorzichtig zijn. Hij wil alles laten zien wat hij in zich heeft. Maar als iemand klachten heeft moeten we voorzichtig zijn.

