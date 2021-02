Haagse viering Chinees Nieuwjaar vanwege coronacrisis online: 'Komend jaar veel voorspoed'

Chinatown Den Haag is elk jaar het middelpunt voor de Chinese nieuwjaarsviering in Nederland. Maar vrijdag, als Chinees Nieuwjaar is, zijn er door de coronamaatregelen geen activiteiten georganiseerd. Ook hier wordt het dus thuis, op afstand gevierd.

Normaal is het een drukte van belang tijdens de viering van het Chinees Nieuwjaar in de Haagse binnenstad. Sinds 2000 komt de Chinese gemeenschap in Nederland hier samen om het nieuwe jaar in te luiden. Met muziek, draken- en leeuwendansen en vanzelfsprekend ook vuurwerk. Maar vanwege het coronavirus zit dat er dit jaar niet in en is er voor de mensen thuis een online event georganiseerd.

De met een Nederlander getrouwde Fu Tsay Seegers-Chien betreurt dat, maar heeft er ook begrip voor: 'Door corona moeten we tijdens een evenement anderhalve meter afstand houden, maar dat kan niet. Daarom is het online.' Met een QR-code kunnen de mensen om middernacht inloggen en kijken naar optredens, leeuwendansen en gelukwensen van bekende Chinezen.

Het Jaar van de Os

Volgens Seegers-Chien was afgelopen jaar, het Jaar van de Rat, een slecht jaar. Maar daar komt met het Jaar van de Os verandering in, aldus de Chinese ondernemer Atom Zhou: 'Het Jaar van de Os staat voor standvastigheid en vooral ook voor gezondheid. En ook een jaar van heel veel voorspoed.'

Een beetje jaloers is hij wel op zijn landgenoten in China, want ondanks de coronacrisis is daar wel meer mogelijk: 'Daar wordt het wel echt uitbundiger gevierd. Hier kijken we ook live mee online, want daar laten ze de evenementen wel doorgaan.' Liefhebbers van de Chinese film worden trouwens op hun wenken bediend, want in samenwerking met Pathé is hier niet alleen de viering van van het Chinees Nieuwjaar te zien, maar worden er ook drie Chinese films gratis aangeboden. De speciale code hiervoor vind je terug op de website jaarvandeos.nl.