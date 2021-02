Schaatsers het ijs op, maar nat pak is gauw gehaald: 'Ik durf het wel aan'

In Leiden en Leiderdorp weten schaatsers net als elders in de regio het ijs al goed te vinden. Maar het blijkt dat je wel een beetje van avontuur moet houden als je het ijs op gaat. Het leverde een aantal mensen een nat pak op. Op de Leiderdorpse Dwarswatering zakte iemand door het ijs en in Leiden gebeurde dat op het Rapenburg en aan de Zoeterwoudsesingel.

Het winterse plaatje is prachtig aan de Dwarswatering in Leiderdorp. Flink wat mensen binden daar de schaatsen onder, terwijl het ijs onheilspellende geluiden maakt. 'Dat is vooral lucht', zegt een jonge schaatsster zelfverzekerd. 'Het is wel een beetje eng, maar ik durf het aan.' Toch is even verderop ter hoogte van de Zijllaanmolen net iemand door het ijs gezakt. 'Het stond er net vol met brandweer en politie', weet een andere schaatser te vertellen.

Bij schaatsers overheerst vooral het positieve oer-Hollandse schaatsgevoel. Het gevoel van 'we mogen eindelijk weer een keer'. Voor angst is dan geen plaats. Dat blijkt ook aan de Zoeterwoudsesingel in Leiden. Daar speelde zich een klein drama af nadat er 's middags een man door het ijs was gezakt.

Kinderen van ijs af gehaald

'Vervolgens ging een vrouw hem proberen te redden', zegt een moeder die zojuist haar kinderen van het ijs heeft afgehaald. 'En toen is die mevrouw er ook in gevallen. Uiteindelijk hebben ze met behulp van drie sleetjes de mensen eruit gekregen.' Hoe het met ze gaat, is nog onduidelijk.

Twee studenten houden het voor gezien op de Zoeterwoudsesingel. 'Er zijn toch nog wel veel wakken en scheuren. We gaan nu even in Park Cronensteyn kijken hoe het daar is.' Wel verwachten ze dat het ijs op de singel op zaterdag dik genoeg zal zijn. 'Je merkt echt dat het ijs al dunner wordt, het is veel te druk', zegt een andere schaatser.

'Eindelijk iets leuks'

Op de Dwarswatering in Leiderdorp heeft een schaatser nog wel een tip voor het weekend: 'Ga in ieder geval niet in grote groepen, want we hebben helaas nog wel corona. Maar, zoals mijn baas zei: studeren en werken kan altijd nog, nu moet je genieten van het ijs. Eindelijk iets leuks in deze tijd.'

