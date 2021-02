OM eist drie jaar cel tegen rechterhand van overvallers Honselersdijk

Het is nog onbekend wie de werkelijke overvallers zijn die in de vroege ochtend van 9 september 2019 een geldloper in Honselersdijk belaagden. Het slachtoffer werd bij de Albert Heijn beroofd van 144.000 euro. Tóch stond er vrijdag iemand voor de rechter: Muhammed Y. uit Den Haag. De 25-jarige man zou de daders van de overval hebben geholpen om te vluchten.

Twee overvallers maakten de geldloper omstreeks 9.00 uur geldcassettes voor de ING-betaalautomaat in de supermarkt afhandig, door met een vuurwapen te dreigen. Verdachte Y. zou de zwarte Seat Leon waarmee de overvallers wegscheurden vlak na de overval in brand hebben gestoken. Ook regelde hij, zo stelt het OM, de witte bus waarmee de overvallers hun vlucht vanaf die locatie zouden hebben voortgezet. 'De verdachte speelde een essentiële rol in de groep die betrokken was bij de overval', zei de officier van justitie vrijdag.

Dna is het belangrijkste bewijs dat het OM tegen de Hagenaar heeft. Dat is gevonden op de dop van een flesje AA. Er zou brandstof in hebben gezeten, waarmee de auto in brand werd gestoken.

'Ook schuldig aan cokebezit'

De politie deed bij de Hagenaar een inval en vond in het schuurtje bij zijn huis ook nog plakken cocaïne en versnijdingsmiddelen. Daarop vonden de agenten ook het dna van de verdachte. De officier van justitie trekt daaruit de conclusie dat de man zich ook schuldig heeft gemaakt aan het bezit van cocaïne.

'Ik heb honderd procent niets te maken met die overval', zei de verdachte vrijdag bij de rechtbank over het incident in Honselersdijk. Hij drinkt veel AA en komt vaak in Honselersdijk. Dus is het volgens hem helemaal niet zo gek dat er een AA-flesje met zijn dna in het dorp rondslingerde. Y. bevestigde dat hij een wit busje had gehuurd. Die had hij echter de dag van de overval uitgeleend aan vrienden.

Blauwe verf aangetroffen

De officier van justitie wees nog op sporen van blauwe verf die tijdens het politieonderzoek zijn gevonden in de witte bus die hij huurde. Dat moet de blauwe verf zijn die uit de meegenomen geldcassettes is gesprongen, een beveiligingsmethode waarmee bij banken geroofd geld onbruikbaar wordt voor overvallers.

