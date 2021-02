Lees terug: zo genoot de regio op zonnige zaterdag van ijspret

Drukte bij SEH vanwege botbreuken na valpartijen.

Verschillende gemeenten melden dat het te druk wordt bij natuurijs. De parkeerplaats bij de Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer is vol, de Koppoel bij Rijpwetering en de Rottemeren zijn niet meer te bereiken, Zuidplas en Alphen aan den Rijn roepen op om niet meer te komen schaatsen. Ook in de gemeente Kaag en Braassem zijn diverse wegen afgesloten.

Er staan hekken rondom de Hofvijver in Den Haag, maar er wordt toch geschaatst.

Maandag gaat het dooien.

Laatste zonnestralen in de regio, schaatsdrukte neemt af

De zon gaat inmiddels onder, maar op verschillende plekken wordt nog geschaatst. De grootste drukte is voorbij. Op de Dobbeplas in Nootdorp leveren de laatste zonnestralen een mooi plaatje op.

Dobbeplas in Nootdorp | Foto: John van der Tol

Politie stuurt groep jongeren weg bij feestje langs Leidse singel

Er werd zaterdag volop geschaatst op de Zoeterwoudsesingel in Leiden. Dat trok veel bekijks van mensen in het Plantsoen en er ontstond een goede sfeer op het ijs en daarnaast. Toen in het park een grote groep jongeren met statafels en kratten bier bij elkaar ging staan zonder de coronaregels in acht te nemen, grepen de politie en handhaving in. Dat meldt mediapartner Sleutelstad. De groep werd weggestuurd.

Een groep jongeren had statafels neergezet langs de Leidse singel | Foto: MediaTV

Regio geniet van schaatspret in het zonnetje: 'Echt een topdag'

Op heel veel plaatsen in de regio is zaterdag genoten van het natuurijs en de sneeuw. 'Heerlijk dit, het is genieten met dit mooie weer', zegt een man met een kindje op zijn arm. 'Een topdag', vindt een mevrouw die langs het ijs wandelt.

Druk bij SEH in ziekenhuizen door botbreuken

Het LUMC in Leiden is dit weekend voorbereid op botbreuken door valpartijen op het ijs. Afgelopen donderdag en vrijdag waren er al tientallen 'winterbreuken', zoals polsen en enkels. Aangezien het ziekenhuis ook vandaag en morgen drukte verwacht op de eerste hulp is er extra personeel ingezet, bijvoorbeeld bij radiologie. Ook de gipsverbandmeester is aanwezig, zodat mensen meteen het juiste gips krijgen, aldus een woordvoerder.

Ook bij het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp hebben ze extra personeel ingeroosterd dit weekend. 'We zijn goed voorbereid. Er is ook extra gips ingeslagen', vertelt de woordvoerder. Van de 85 mensen die zich meldden bij de SEH, hadden er zaterdag 68 botbreuken. 'Maar we verwachten het ergste nog.' Ook vrijdag werd het in de loop van de middag drukker bij de eerste hulp. Toen was er ook een record. Van de 151 cen waren er 121 met botbreuken, aldus de woordvoerder.

In het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer is het ook druk op de SEH. 'Het loopt lekker door, maar ze kunnen het nog aan', vertelt een woordvoerder. Het ziekenhuis heeft geen extra personeel ingezet.

Op de Spoedeisende Hulp van het HagaZiekenhuis in Den Haag zijn sinds begin van de middag al 23 mensen binnengebracht met breuken door valpartijen met schaatsen of uitglijden op straat. Het gaat om polsbreuken, mensen die op hun hoofd zijn gevallen, met een gebroken enkel, met een gebroken schouder en een slachtoffer met rugletsel die moest worden opgenomen. Een patiënt had bevriezingsverschijnselen. Er zijn extra gipsmeesters opgeroepen en de traumachirurg staat nu te opereren, laat het ziekenhuis weten.

Schaatser maakt er een muzikaal feestje van

De mensen die van het ijs genoten tussen Schipluiden en Maasland, zijn zaterdag getrakteerd op muziek. Een schaatser maakte zijn rondjes met een grote box op zijn rug, waar muziek uit schalde. 'Ik moest van de week werken en had heel de week al zin in het weekend. Om er even een feestje van te bouwen op het ijs, zeker in deze tijd. Iedereen vindt het super leuk. Alleen maar duimpjes, iedereen groeten, iedereen dansen, één groot feest', zegt hij.

Het is erg druk in Roelofarendsveen

De gemeente Kaag en Braassem drukt mensen op het hart om afstand te houden tijdens het schaatsen.

Botsing op het ijs, schaatser naar ziekenhuis

Op de Vlaardingervaart bij Schipluiden is vanmiddag een schaatser ernstig gewond geraakt bij een botsing met een andere schaatser, schrijft mediapartner WOS. Kort na 13.00 uur werden de hulpdiensten gewaarschuwd voor een botsing op de schaatsroute tussen Schipluiden en Maassluis. Behalve een ambulance werd ook de traumahelikopter opgeroepen.

Een van de twee schaatsers was bij de frontale botsing dusdanig gewond geraakt, dat deze per ambulance naar het ziekenhuis is vervoerd. Om het slachtoffer veilig van het ijs te krijgen, was ook de brandweer opgeroepen.

Den Haag in de sneeuw

Mooie plaatjes van boven van een wit Den Haag.

Parkeerplaats Nieuwe Driemanspolder is vol

De gemeente Zoetermeer meldt dat de parkeerplaats bij de Driemanspolder vol is en wordt afgesloten. Een poging doen om daar met de auto heen te gaan om te schaatsen, heeft dus geen zin meer.

Koppoellaan Rijpwetering niet meer te bereiken

Ook in Rijpwetering is het inmiddels zo druk geworden, dat de Koppoellaan niet meer met de auto is te bereiken.

Ondanks hekken toch schaatsers op Haagse Hofvijver

De hekken die zijn geplaatst bij de opgang naar de Hofvijver in Den Haag, lijken geen effect te hebben.

Er ligt niet alleen ijs op de sloten...

Zuidplas: 'Kom niet met de auto'

Alphen: 'Kom niet naar de Treinweg'

De gemeente Alphen aan den Rijn roept iedereen op om niet naar de Treinweg te komen om te schaatsen, want het is er te druk. 'De coronamaatregelen kunnen we met deze drukte niet waarborgen.'

Politie Reeuwijk moet weg vrij maken voor ambulance

De politie in Reeuwijk ziet ook dat het druk is met schaatsliefhebbers. Agenten moesten assisteren om de weg vrij te maken voor een ambulance. De oproep is om de wegen vrij te houden en alleen te parkeren op aangewezen parkeerplaatsen.

Nog even genieten, maandag gaat het dooien

Na het weekend lijkt het gedaan met de barre, winterse omstandigheden. Volgens Weer.nl zet maandag namelijk de dooi in, maar blijft er nog wel kans op gladheid. Tot die tijd blijft het nog wel winters.

Zaterdag vriest het nog 2 tot 4 graden, alleen in het zuiden komt al voorzichtig iets minder koude lucht het land binnen. Valentijnsdag start nog koud, maar met de wind die naar het zuidoosten draait wordt de aangevoerde lucht wel steeds minder koud. De middagtemperaturen komen in bijna het hele land dan boven het vriespunt uit. In het zuiden kan het alweer 6 graden worden.

Maandag begint het in het westen 's ochtends te regenen, met in het noordoosten en oosten eerst mogelijk nog wat sneeuw. Nadat de wind gedraaid is, stroomt er zachte lucht vanuit Zuid-Europa ons land in. Er is dus geen vorst meer, maar na een aantal winterse dagen is de grond nog wel koud. De neerslag 's ochtends kan daarom nog wel zorgen voor verraderlijke gladheid.

Gebied rond Rottemeren afgesloten

Het is erg druk met schaatsers op de Rottemeren tussen Bleiswijk en Zevenhuizen. De gemeente Lansingerland roept mensen op om een schaatsplek dichtbij huis te zoeken.

Hollandser kan bijna niet

Op het Rapenburg in Leiden wordt geschaatst. De combinatie van het ijs, de blauwe lucht en de oude gebouwen zorgen voor een prachtig Hollands plaatje.

Het is druk in De Meije

Al vroeg druk op de Vogelplas

Zaterdagochtend nog voor 9.00 uur wordt er al flink geschaatst op de Vogelplas tussen Leidschendam en Voorschoten. Volgens een verslaggever van Omroep West is de weg over de A4 naar de plas afgesloten voor verkeer.

De eerste schaatsers zijn er al vroeg bij op de Vogelplas | Foto: Omroep West

Met de zon erbij levert het mooie plaatjes op | Foto: Omroep West

Ook vrijdagmiddag werd er veel geschaatst op de plas. We maakten deze mooie dronebeelden:

Afsluitingen in Nieuwkoop

Om de toestroom van schaatsers in goede banen te leiden, heeft de gemeente Nieuwkoop een aantal verkeers- en parkeermaatregelen genomen. Een aantal straten zijn afgesloten voor verkeer:

Zuideinde in Nieuwkoop bij Achtienkavelsweg

Hogedijk Zevenhoven (eenrichtingsverkeer)

Hollandse Kade

Paradijsweg (beide zijden)

Strooplikker/Kerkpad Langeraar

Parkeerterrein toe- en uitgang Kennedyplein

Groene Jonker (eenrichtingsverkeer)

Dorpstraat Nieuwkoop/ Rechthuysplein

Hekken bij de Hofvijver

Bij de Hofvijver in Den Haag zijn bij de opgangen naar het water hekken geplaatst. Hiermee moet worden voorkomen dat zaterdag opnieuw veel schaatsers het te dunne en deels kapotte ijs op gaan.

Er staan hekken rond de Hofvijver in Den Haag | Foto: Regio15

Vrijdagmiddag zakten meerdere mensen door het ijs en ontdooiden de zijkanten van de vijver, waardoor schaatsers niet meer aan de kant konden komen. Een stuk of tien schaatsers zijn door hulpdiensten van het eilandje in het midden van de Hofvijver gehaald.

Dat zag er zo uit:

Schaatsers zitten vast op het eilandje | Foto: Regio15

Dunea: schaatsen op duinmeren verboden

Drinkwaterbedrijf Dunea waarschuwt schaatsers die op de duinmeren willen gaan schaatsen: het is gevaarlijk en verboden. Onder andere in de duinen van Katwijk gebruikt Dunea de meren voor de productie van drinkwater. 'Daarvoor onttrekken wij water uit deze plassen om het op de productielocatie verder te zuiveren. Hierdoor varieert het peil van het water. Ook nu onder het ijs. Er ontstaat een verraderlijke luchtlaag die het ijs zwak maakt. Behalve dat we water onttrekken aan deze duinmeren, voegen we ook voorgezuiverd rivierwater toe. Hierdoor ontstaat stroming. Ook nu onder het ijs', meldt Dunea.

'Hoe mooi het ijs er ook bij ligt en hoe groot de verleiding ook is, het is verboden om op deze infiltratieplassen of duinmeren te schaatsen. Duinwachters zijn in ons natuurgebied aanwezig. Als zij u treffen bij of op het ijs in de duinen, zullen zij u hierop attenderen en waarschuwen. Het is onbetrouwbaar, verraderlijk en bovenal: er wordt van dit water drinkwater gemaakt.'

Bodegraven-Reeuwijk: kom op de fiets, keer om bij drukte

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft een advies voor schaatsers die willen genieten van het ijs op de plassen en meren in de gemeente: kom op de fiets. Wie toch met de auto komt, wordt gevraagd te parkeren bij het Reeuwijkse Hout. Verder wordt er gewaarschuwd voor onbetrouwbaar ijs op de Reeuwijkse Plassen en wordt mensen gevraagd weg te gaan als het te druk is.

Vrijdag liet de gemeente al weten dat parkeren in de berm verboden is: 'Dit doen we om het gebied bereikbaar te houden voor de hulpdiensten. Hier hadden we in de zomer al last van, dus we hebben de maatregel preventief al vroeg ingevoerd.'

Zoetermeer zet verkeersregelaars in

Gouds ziekenhuis: spoedeisende hulp is druk

Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda vraagt mensen om voorzichtig te doen op het ijs, vanwege drukte op de Spoedeisende Hulp.

Ook vrijdag was het genieten van het natuurijs, maar er gingen ook mensen doorheen

In Leiden en Leiderdorp weten schaatsers net als elders in de regio het ijs al goed te vinden. Maar het blijkt dat je wel een beetje van avontuur moet houden als je het ijs op gaat. Het leverde een aantal mensen een nat pak op. Op de Leiderdorpse Dwarswatering zakte iemand door het ijs en in Leiden gebeurde dat op het Rapenburg en aan de Zoeterwoudsesingel.

Welke ijsbanen zijn open?

Het natuurijs is niet op alle sloten en plassen even betrouwbaar. Wie liever op een baan van een schaatsvereniging wil schaatsen, kan op meerdere plekken terecht. We hebben alles voor je in dit overzicht gezet.

De ijsclub Nooitgedacht in Valkenburg heeft op verzoek van de gemeente Katwijk (waarvan het deel uitmaakt) de ijsbaan onklaar gemaakt wegens de grote toeloop van schaatsliefhebbers. De ijsclub schrijft dat op de website. Volgens de ijsclub was het er de laatste dagen te druk. 'Zelfs in de avond tot aan de avondklok toe', aldus de site. De club stelt dat het in coronatijd onmogelijk is om te handhaven. 'Wij voelden ons daarom genoodzaakt om het ijs op de ijsbaan onklaar te maken.' De club stelt verder dat schaatsliefhebbers terecht kunnen op diverse wateren in het dorp.