Coronavirus: 2875 nieuwe besmettingen, in maart eerste proefconcerten

Aantal nieuwe besmettingen ruim onder gemiddelde

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 2875 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is flink onder het gemiddelde, want in de afgelopen week kwamen er gemiddeld 3469 positieve tests per etmaal binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Op maandagen zijn er over het algemeen minder positieve tests dan later in de week. Dat komt doordat tijdens het weekeinde minder mensen zich laten testen.

Meer coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Na zes achtereenvolgende dagen van dalingen nam het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen afgelopen etmaal weer toe. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1922 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 63 meer dan zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van de opgenomen patiënten liggen er 536 op de intensive care, een toename van zes patiënten vergeleken met de dag ervoor. Op verpleegafdelingen liggen nu 1386 coronapatiënten, 57 meer dan zondag.

In de afgelopen zes dagen was er telkens sprake van een daling, waarbij het aantal opgenomen patiënten met 175 afnam. Het LCPS wijst er de laatste weken op dat de trend dalende is, maar waarschuwt ook voor de oprukkende Britse variant van het virus.

Meerdere proeffestivals en -concerten van Fieldlab in maart

In maart worden meerdere evenementen gehouden als proef in coronatijd. Het gaat om festivals en concerten in de Ziggo Dome en op het festivalterrein van Lowlands in Biddinghuizen, georganiseerd door Fieldlab Evenementen, een initiatief van de cultuursector. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) maakte maandag de data bekend: 6, 7, 13 en 14 maart. De proeven worden opgezet met entertainmentbedrijf ID&T en concert- en festivalorganisator MOJO.

Keijzer maakte de data maandag bekend tijdens het congres Back to Live in het Beatrix Theater in Utrecht, ook zo'n proef. Ook bij een cabaretoptreden van Guido Weijers en voetbalwedstrijden wordt getest. Bij alle proeffestivals, optredens en -concerten moeten bezoekers een negatieve coronatest laten zien. Bezoekers worden getemperatuurd, er worden steekproefsgewijs sneltesten afgenomen en iedere bezoeker krijgt een zogeheten 'tag' mee waarmee wordt geregistreerd met wie ze contact hebben en voor hoe lang.

7383 boetes voor negeren avondklok, iets meer dan vorige week

Afgelopen week heeft de politie 7383 boetes uitgedeeld aan mensen die de avondklok niet naleefden. Dat zijn er iets meer dan de week daarvoor, toen dat aantal op 6959 bekeuringen lag. De politie beëindigde bovendien 96 illegale feesten verspreid over het land.

Bovenop de bekeuringen voor het overtreden van de avondklok, beboette de politie ook nog eens 454 mensen vanwege groepsvorming. 345 personen kregen een waarschuwing omdat ze zich niet aan de coronamaatregelen hielden.

Meeste test- en prikstraten gaan maandagmiddag weer open

Mensen kunnen vanaf maandagmiddag weer worden getest op het coronavirus en ertegen worden gevaccineerd. In vrijwel het hele land gaan de teststraten en vaccinatielocaties in de loop van de middag weer open.

De test- en vaccinatie-afspraken van maandagochtend komen te vervallen en mensen moeten een nieuwe afspraak maken. Vanaf het middaguur kunnen mensen zich weer laten testen en vaccineren in Hollands Midden en Haaglanden.

Boomfeestdag voor de derde keer verplaatst om corona

De Nationale Boomfeestdag, die op 17 maart plaats zou hebben, wordt voor de derde keer verplaatst wegens de coronacrisis. Het voornemen is nu om het plantfeest op 10 november van dit jaar te organiseren.

Op de Boomfeestdag planten kinderen uit de groepen 6 en 7 overal in het land bomen. In 2020 moest de Boomfeestdag al tweemaal worden uitgesteld vanwege corona. Het was vorig jaar de bedoeling dat prinses Irene in Alphen aan den Rijn een populier zou planten in een naar haar vernoemd bos, dat zij aangeboden kreeg vanwege haar tachtigste verjaardag in 2019. Volgens de stichting komt de prinses, die zich zeer heeft ingezet voor de natuur, in november alsnog. Ze is dan ondertussen 82 jaar.

UWV opent loket voor vierde periode loonsteun

Ondernemers hebben vanaf maandag weer de mogelijkheid om opnieuw steun aan te vragen bij het UWV. De uitkeringsinstantie opent om 09.00 uur voor de vierde keer een loket voor de aanvraag van een tegemoetkoming in de loonkosten.

Om in aanmerking te komen moeten werkgevers minimaal 20 procent omzetverlies kunnen aantonen over een periode van drie maanden. Zijn kunnen maximaal 85 procent van de betaalde lonen vergoed krijgen door de overheid. Dat is meer dan voorheen, toen maximaal 80 procent werd vergoed.

Kwetsbare groepen staan op agenda burgemeesters

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio willen maandag met justitieminister Ferd Grapperhaus praten over groepen mensen die in deze coronatijd extra kwetsbaar zijn. Grapperhaus vertegenwoordigt het kabinet bij de bijeenkomst in Utrecht. In het bijzonder de positie van jongeren komt aan de orde. Het Veiligheidsberaad bespreekt wat de burgemeesters samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kunnen doen.

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam pleitte vorige week voor meer vrijheden voor jongeren. Zij zouden voorrang moeten krijgen bij sneltesten, zodat buurthuizen en sportclubs voor deze leeftijdsgroep weer open kunnen. Volgens Halsema en zes andere prominente Nederlanders komen jongeren steeds verder op achterstand te staan, omdat ze niks kunnen doen wat bij hun leeftijd past.

Eerste proefevenement met 500 bezoekers in Utrecht

Op maandag komen in het Beatrixtheater in Utrecht vijfhonderd mensen bijeen tijdens het eerste proefevenement van Fieldlab. Fieldlab Evenementen, een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als publieksevenementensector en de overheid, houdt een reeks van dit soort proeven met honderden bezoekers. Daar wordt onderzocht hoe grote evenementen veilig kunnen plaatsvinden in coronatijd.

Er gelden wel wat regels. Bezoekers hebben maximaal 48 uur van te voren een coronatest ondergaan en moeten bij binnenkomst hun temperatuur laten opmeten. Binnen worden de bezoekers gevolgd door een bewegingssensor, om achteraf te meten hoeveel contact ze met anderen hebben gehad. Ook vijf dagen na afloop doen alle bezoekers een coronatest.

Na dit evenement volgen nog een paar proefevenementen. Zo speelt Guido Weijers op 20 februari in hetzelfde theater een voorstelling voor vijfhonderd gasten. Op 21 en 28 februari wordt onderzoek gedaan tijdens voetbalwedstrijden met 1500 aanwezige supporters. Fieldlab Evenementen zal ook nog twee evenementen in de Ziggo Dome en twee buitenfestivals organiseren.

Publiek bij festival ter illustratie | Foto: Richard Mulder

Coronakaart

