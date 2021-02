Coronavirus: Eerste proefevenement met 500 bezoekers

UWV opent loket voor vierde periode loonsteun

Ondernemers hebben vanaf maandag weer de mogelijkheid om opnieuw steun aan te vragen bij het UWV. De uitkeringsinstantie opent om 09.00 uur voor de vierde keer een loket voor de aanvraag van een tegemoetkoming in de loonkosten.

Om in aanmerking te komen moeten werkgevers minimaal 20 procent omzetverlies kunnen aantonen over een periode van drie maanden. Zijn kunnen maximaal 85 procent van de betaalde lonen vergoed krijgen door de overheid. Dat is meer dan voorheen, toen maximaal 80 procent werd vergoed.

Kwetsbare groepen staan op agenda burgemeesters

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio willen maandag met justitieminister Ferd Grapperhaus praten over groepen mensen die in deze coronatijd extra kwetsbaar zijn. Grapperhaus vertegenwoordigt het kabinet bij de bijeenkomst in Utrecht. In het bijzonder de positie van jongeren komt aan de orde. Het Veiligheidsberaad bespreekt wat de burgemeesters samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kunnen doen.

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam pleitte vorige week voor meer vrijheden voor jongeren. Zij zouden voorrang moeten krijgen bij sneltesten, zodat buurthuizen en sportclubs voor deze leeftijdsgroep weer open kunnen. Volgens Halsema en zes andere prominente Nederlanders komen jongeren steeds verder op achterstand te staan, omdat ze niks kunnen doen wat bij hun leeftijd past.

Eerste proefevenement met 500 bezoekers in Utrecht

Op maandag komen in het Beatrixtheater in Utrecht vijfhonderd mensen bijeen tijdens het eerste proefevenement van Fieldlab. Fieldlab Evenementen, een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als publieksevenementensector en de overheid, houdt een reeks van dit soort proeven met honderden bezoekers. Daar wordt onderzocht hoe grote evenementen veilig kunnen plaatsvinden in coronatijd.

Er gelden wel wat regels. Bezoekers hebben maximaal 48 uur van te voren een coronatest ondergaan en moeten bij binnenkomst hun temperatuur laten opmeten. Binnen worden de bezoekers gevolgd door een bewegingssensor, om achteraf te meten hoeveel contact ze met anderen hebben gehad. Ook vijf dagen na afloop doen alle bezoekers een coronatest.

Na dit evenement volgen nog een paar proefevenementen. Zo speelt Guido Weijers op 20 februari in hetzelfde theater een voorstelling voor vijfhonderd gasten. Op 21 en 28 februari wordt onderzoek gedaan tijdens voetbalwedstrijden met 1500 aanwezige supporters. Fieldlab Evenementen zal ook nog twee evenementen in de Ziggo Dome en twee buitenfestivals organiseren.

