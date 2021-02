Avondklok moet per direct worden opgeheven: 'Beroep leidt niet tot uitstel'

De avondklok moet per direct worden opgeheven. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een zaak die was aangespannen door protestgroep Viruswaarheid. De rechtbank laat ook weten dat er geen uitstel van het opheffen van de avondklok komt, bijvoorbeeld door het instellen van een hoger beroep.

De avondklok is ingesteld op basis van een noodwet, waarin staat dat een kabinet in noodgevallen regels kan invoeren zonder overleg met Tweede en Eerste Kamer. Maar volgens de rechtbank was de avondklok geen noodsituatie 'zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak'.

Volgens de voorzieningenrechter in Den Haag maakt de avondklok 'een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer'. Bovendien beperkt de regel 'onder meer het recht op vrijheid van vergadering en betoging'.

Onduidelijkheid over boetes

Het is nog niet bekend wat de gevolgen van de uitspraak zijn voor de boetes die zijn opgelegd voor overtreding van de avondklok.

Het instellen van beroep tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag over het opheffen van de avondklok heeft geen opschortende werking. De avondklok moet van de rechter dus per direct worden opgeheven. Dat zegt een woordvoerder van de Haagse rechtbank.

Spoeddebat

De PVV wil het reces onderbreken voor een spoeddebat met het kabinet nu de rechter een streep heeft gezet door de avondklok. Dat twitterde PVV-voorman Geert Wilders dinsdag.

De grootste oppositiepartij was tegen de avondklok omdat die disproportioneel zou zijn. Ook onder meer SGP, DENK en Partij voor de Dieren keerden zich vorige week tegen verlenging van de avondklok.

Ministerie van Justitie bestudeert uitspraak

Het ministerie van Justitie en Veiligheid bestudeert de uitspraak van de rechter dat de avondklok per direct moet worden opgeheven. Dat meldt een woordvoerder van het departement. Er wordt op dit moment overlegd met de landsadvocaat over de gevolgen van het vonnis en de vraag of het kabinet in hoger beroep gaat.

Momenteel zitten de meest betrokken ministers bij elkaar op het ministerie van Algemene Zaken om over de corona-aanpak te praten. Het is nog onduidelijk of justitieminister Ferd Grapperhaus na afloop van het beraad zal reageren op het vonnis.