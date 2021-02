Coronavirus: Aantal coronagevallen blijft ongeveer gelijk

Weekcijfers RIVM: aantal coronagevallen blijft ongeveer gelijk

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dinsdag weer hoeveel nieuwe coronagevallen in de afgelopen week zijn geregistreerd. Dat aantal blijft ongeveer gelijk, maar dat beeld kan vertekend zijn door het winterweer.

Het aantal positieve tests is zeven weken op rij gedaald. Eind december kreeg het RIVM in zeven dagen tijd 82.340 meldingen van positieve tests, vorige week waren het er 24.668. Dat komt neer op gemiddeld 3524 per dag. In de zes dagen daarna zijn 22.520 nieuwe gevallen geregistreerd, gemiddeld 3753 per dag.

In de weekcijfers meldt het RIVM dinsdag ook hoeveel coronapatiënten afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen (vorige week 1096, van wie 172 op de intensive care) en hoeveel sterfgevallen zijn gemeld (vorige week 408). Het reproductiegetal zakte vorige week naar 0,91. Dat getal geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt onder de bevolking. De Britse variant van het coronavirus verspreidt zich sneller dan de oude versies, maar dat gaat wel steeds langzamer.

Al 63.000 aanmeldingen voor proeffestivals

Festivalgangers hebben zich massaal aangemeld voor de proeffestivals van Fieldlab Evenementen. De teller stond maandagavond om 19.00 uur al op 63.000, vertelde programmamanager Pieter Lubberts in het televisieprogramma Jinek.

De data voor de eerder al aangekondigde festivals werden maandagmiddag bekend. 13 maart vindt er een dancefestival plaats en op 14 maart wordt een popfestival georganiseerd, allebei op het terrein in Biddinghuizen waar onder meer Lowlands wordt gehouden.

Bij de proeffestivals kunnen op beide dagen 1500 mensen zijn, verdeeld in groepen van 500 personen. Veel festivalgangers die zich ervoor hebben aangemeld, zullen dus worden teleurgesteld. 'We moeten kiezen', aldus Lubberts. De eerste proef van Fieldlab, een initiatief vanuit de cultuursector, vond maandag plaats tijdens een congres in het Beatrix Theater in Utrecht.

