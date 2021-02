Coronavirus: Komend studiejaar helft minder collegegeld voor studenten

Spoedwet voor avondklok naar Tweede Kamer ?

Het kabinet heeft de spoedwet waarmee de avondklok moet worden geregeld naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid woensdag weten.

De verwachting is dat Kamerleden woensdag nog schriftelijk vragen stellen over het wetsvoorstel, waarna donderdag een debat volgt. De Kamer moet voor dit debat terugkomen van het reces. De spoedwet zal vermoedelijk vrijdag nog in de Eerste Kamer worden behandeld.

Het kabinet kondigde de wet dinsdag aan nadat de rechtbank in Den Haag had geoordeeld dat de huidige juridische onderbouwing van de avondklok onvoldoende was.

Vrijdag dient het hoger beroep tegen het vonnis waarmee een streep door de avondklok werd gezet. De avondklok blijft intussen wel van kracht.

Aantal nieuwe coronagevallen onder gemiddelde

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 3416 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is onder het gemiddelde, want in de afgelopen week kwamen er gemiddeld 3628 positieve tests per etmaal binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Op woensdagen zijn er over het algemeen meer positieve tests dan op maandagen en dinsdagen, en dat is nu ook het geval. De afgelopen dagen registreerde het RIVM ongeveer 2800 positieve tests per dag.

Vorige week woensdag telde het RIVM bijna 3200 bevestigde besmettingen en de woensdag ervoor iets meer dan 4000.

Haagse wethouder blij met steun voor onderwijs, maar ook kritisch

De Haagse onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer is positief over de miljarden die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld voor het onderwijs. De wethouders van de vier grote steden hebben ook op het extra geld aangedrongen. 'We hebben waardering voor de minister dat hij zo snel met een heel goed plan komt', aldus Bredemeijer.

'Dit Nationaal Programma biedt een mooie toolbox voor scholen en gemeenten om (samen) te werken en de opgelopen schade in de schoolloopbaan van jongeren te herstellen', stelt de wethouder.

Bredemeijer is ook kritisch. 'De coronamaatregelen hebben de zwakke plekken in het onderwijssysteem blootgelegd en dat het onderwijsstelsel om een herziening vraagt waarin kinderen meer kans krijgen zich optimaal te ontplooien. Wat mij betreft begint nu ook echt het denken over structuurwijzigingen in het onderwijs. Dit Nationaal Programma is een herstelprogramma en staat los van de vurige wens van een stelselwijziging.' De wethouder doet dus een dringend verzoek aan het volgend kabinet om daar mee aan de slag te gaan en 'kansengelijkheid speerpunt van beleid te maken en te komen met een herziening van het onderwijsstelsel'.

Komend studiejaar helft minder collegegeld voor studenten

Studenten hoeven het komende studiejaar maar de helft van hun collegegeld te betalen, dat meldt de NOS op basis van ingewijden. Het is slechts een van de maatregelen die het kabinet treft om achterstanden weg te poetsen die zijn ontstaan door de coronacrisis.

Volgens de Haagse bronnen steekt het kabinet de komende jaren miljarden in het onderwijs. Het zou gaan om 8,5 miljard euro in de komende 2,5 jaar. Een groot deel van het geld (6 miljard) zou naar het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs gaan. Basisscholen krijgen gemiddeld 180.000 euro, voor middelbare scholen is dit 1,3 miljoen.

Europa buigt zich over Leids vaccin

Het coronavaccin van het Leidse bedrijf Janssen wacht nog op Europese goedkeuring, de medicijnenautoriteit EMA denkt half maart haar eindoordeel te geven. Het inenten met dit vaccin kan dan van start gaan, meldt mediapartner Sleutelstad. Het veelbelovende ‘enkele prik’-vaccin wordt vanaf deze week ingezet in Zuid-Afrika. De Verenigde Staten beginnen over een maand.

De Europese Commissie meldde eerder deze woensdag al de procedures bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) te willen herzien om nieuwe vaccins tegen besmettelijkere en gevaarlijkere coronavarianten sneller te kunnen goedkeuren. De manier waarop nu de jaarlijkse griepvaccins, die regelmatig worden aangepast aan veranderende griepvirussen, voor snelle markttoelating worden beoordeeld, dient als model daarvoor. De EU moet ook 'onmiddellijk' actie ondernemen om de ontwikkeling en productie van vaccins tegen mutaties op te schalen, stelt Brussel voor.

Bij Janssen Vaccines in Leiden wordt een extra productiegebouw uit de grond gestampt | Foto: Tom van der Horst

Eu koopt ook 150 miljoen extra doses Modernavaccin

De Europese Commissie koopt 150 miljoen extra doses van het coronavaccin van Moderna. Dat heeft een woordvoerder tegenover het ANP bevestigd. Eerder had de commissie al 160 miljoen doses van het middel besteld. Het kwam als tweede vaccin op de markt.

Woensdag werd bekend dat het dagelijks EU-bestuur een deal over de aanschaf van 200 miljoen doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin tekent. Brussel heeft daarbij een optie op nog eens 100 miljoen doses. Die komen bovenop de 300 miljoen doses van het middel die al eerder waren besteld.

Voorschoten biedt extra steun aan maatschappelijke organisaties

De gemeente Voorschoten gaat extra financiële hulp bieden aan maatschappelijke organisaties als buurthuizen, culturele instellingen, sportverenigingen en de bibliotheek. De regeling is bedoeld als aanvulling op het landelijke steun- en herstelpakket en moet ervoor zorgen dat inwoners na de lockdown weer volop gebruik kunnen maken van een divers aanbod van sport, cultuur en welzijnsactiviteiten, meldt de gemeente op haar website.

Wethouder Marcel Cramwinckel (Financiën): 'Wij willen voorkomen dat onze maatschappelijke organisaties door de coronacrisis omvallen. Iedereen in dit dorp kijkt wel naar iets uit: de voetbaltraining, de schildercursus, de repetitie met het koor of een ontmoeting in de bibliotheek of het buurthuis. Wij doen wat wij kunnen om de maatschappelijke organisaties zodanig te helpen, dat zij na deze crisis hun activiteiten weer kunnen oppakken.'

Vanaf volgende week coronasteun voor dierentuinen

Dierentuinen die door de coronacrisis in moeilijkheden zitten, kunnen vanaf volgende week een beroep doen op overheidssteun. Het kabinet had daar eerder al 39 miljoen euro voor opzijgelegd en heeft nu ook toestemming van de Europese Commissie om de noodlijdende parken te hulp te schieten.

Tijdens de eerste coronagolf vorig voorjaar waren de dierentuinen twee maanden lang dicht. In november moesten ze opnieuw twee weken sluiten en sinds half december is dat opnieuw het geval. In de tussengelegen periodes mochten zij slechts een beperkt aantal bezoekers ontvangen.

Pilot met sneltests op basisscholen Waddinxveen: 120 leerlingen hoefden niet naar huis

Leraren en medewerkers van basisscholen en een kinderdagverblijven in Waddinxveen kunnen vanaf deze week gebruikmaken van een sneltest om te kijken of ze het coronavirus hebben. Die test geeft binnen vijftien minuten uitsluitsel of iemand wel of geen corona heeft. De sneltesten zijn onderdeel van een pilot van GGD Hollands Midden.

De sneltestlocatie in Waddinxveen | Foto: Omroep West

Europa koopt nog 200 miljoen doses coronavaccin

De Europese Commissie bestelt nog 200 miljoen doses van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech. Die worden waarschijnlijk nog voor het einde van het jaar geleverd aan de 27 landen in de Europese Unie, waaronder Nederland. Daarnaast heeft Brussel een optie om nog eens 100 miljoen doses te bestellen.

Brussel had eerder al 300 miljoen doses van het vaccin besteld. Het middel van de twee bedrijven, Comirnaty genaamd, kwam als eerste op de markt in de EU.

Nederland zou voor het einde van het jaar al 19,5 miljoen doses van het vaccin krijgen, genoeg om bijna 10 miljoen mensen in te enten. Voorlopig wordt het middel alleen toegediend aan mensen die werken in de langdurige zorg zoals verpleeghuizen, in de acute zorg van ziekenhuizen, aan bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke handicap.

RED-teamlid Schellekens: 'Zaak rond avondklok blamage voor kabinet'

Oud-hoofdinspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg Wim Schellekens noemt het juridisch getouwtrek om de avondklok van dinsdagavond een blamage voor het kabinet. Hij stipt aan dat de noodzaak van die maatregel zelf niet ter discussie staat, wel de gronden waarop de invoering van de avondklok is gebaseerd. Hij verwacht dat de avondklok gehandhaafd blijft. Het hoger beroep hierover dient vrijdag om 10 uur.

‘Viruswaarheid probeert op basis van juridische gronden de avondklok onderuit te halen, maar wat daaronder ligt: ze willen gewoon alle maatregelen weghebben want ze geloven nergens in. Niet in de Britse variant, niet in de modellen van het RIVM, ze hebben een heel andere agenda’, aldus Schellekens in het radioprogramma West Wordt Wakker. ‘Viruswaarheid heeft gisteren wel een succesje geboekt door bloot te leggen dat de manier waarop die avondklok juridisch is gefundeerd bij de rechter dus geen standhoudt.’ Het kabinet heeft volgens Schellekens dan ook een heel slechte dag gehad. ‘Maar we moeten ervan uitgaan dat de avondklok blijft. Als de rechter vrijdag zegt: de juridische basis is onvoldoende, dan zorgt het kabinet ervoor dat die wel op een goede manier zal worden gefundeerd, zoals al aangekondigd.’

Wel pleit Schellekens voor meer perspectief, omdat het draagvlak voor de lockdown en strenge maatregelen als een avondklok steeds meer aan draagvlak verliezen, zeker als het aantal besmettingen daalt. ’De maatregelen zijn noodzakelijk, maar het is nu perspectiefloos, mensen worden het zat omdat het te lang duurt. Het kabinet heeft gezegd: tot er voldoende mensen gevaccineerd zijn. Maar dat betekent dat we tot diep over de zomer heen gaan. De lockdown is een noodzakelijk kwaad om de besmettingen in korte tijd zo laag mogelijk te houden. Maar deze lockdown is net voldoende om het huidige virus eronder te houden en misschien maar net voldoende om de Britse variant eronder te houden. De situatie is zodanig dat de niet-acute zorg al bijna volledig is afgeschaald, hoe lang kunnen we ons dat nog veroorloven? De maatschappelijke druk is groot om te versoepelen, maar daar gaan grote maatschappelijke dilemma’s mee gepaard. Dat vraagt om krachtig leiderschap.’

Supermarkten en McDonald's blijven dicht na 21.00 uur

Supermarkten gaan vanavond nog altijd om 20.45 uur dicht. Dat zegt supermarktkoepel CBL in een verklaring op zijn website. Volgens de organisatie hanteren de supermarkten de adviezen van het RIVM en de overheid. CBL zegt te willen wachten op een definitieve uitspraak van de rechter over het wel dan niet aanblijven van de avondklok voordat de sluitingstijden worden aangepast.

Ook fastfoodketen McDonald's geeft aan voorlopig niks te veranderen. De restaurants en drive-throughs zullen nog steeds om 21.00 sluiten. Volgens een woordvoerder geldt dat voor alle 254 vestigingen van het bedrijf.

Kaartjes voor voorstellingen en concerten blijven langer geldig

Kaartjes die zijn gekocht voor voorstellingen, concerten en festivals die vervolgens werden uitgesteld, blijven langer geldig. De Taskforce Cultuur maakte woensdag bekend dat de regeling ‘Bewaar je ticket, geniet later’ wordt verlengd van 13 naar 26 maanden.

Ook hebben consumenten langer de tijd hun vouchertegoeden om te zetten in tickets voor evenementen die wél doorgaan. De vouchers, die op verzoek werden uitgegeven bij gecancelde evenementen, zijn 24 maanden geldig. Daarnaast kunnen mensen natuurlijk zoals gewoonlijk hun geld terugvragen, als ze besluiten niet meer naar een evenement te willen.

Scholieren en studenten voeren actie in Den Haag

Scholieren en studenten voeren woensdag actie voor meer haast bij het heropenen van middelbare scholen, hogescholen en universiteiten op het Plein in Den Haag. Een groep jongeren staat er om 10.00 uur met boodschappen, namens leeftijdsgenoten die kampen met mentale problemen en er wegens de door het coronavirus opgelegde restricties niet bij kunnen zijn.

Voor de actie hebben het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) de handen ineengeslagen. ISO-voorzitter Dahran Çoban zegt dat de actie moet worden gezien als een noodkreet. Op 28 januari bood de Jongeren Denktank Coronacrisis al een advies aan premier Mark Rutte aan en daarbij sprak hij een vol uur met hen over de zorgen van jongeren en wat er nu moet gebeuren, geven de organisaties aan.

'Er was een breed gedeelde conclusie aan tafel dat er perspectief geboden moet worden aan alle jongeren die nu in de problemen zitten. Dan is het te mager om alleen te kijken of gemeenten bibliotheken en sportverenigingen mogen heropenen als studenten al bijna een jaar thuis zitten', aldus Çoban. Ook bij de persconferentie van 2 februari ontbraken stappen en toezeggingen voor het onderwijs, geven de twee organisaties aan.

Een handjevol scholieren demonstreert op het Plein | Foto: Den Haag FM

Verkopen webwinkel bol.com flink omhoog door opmars thuiswinkelen

De verkopen bij bol.com zijn vorig jaar met ruim de helft gestegen. Consumenten kochten voor 4,3 miljard euro bij de webwinkel, aldus moederbedrijf Ahold Delhaize.

Dat concern achter onder meer supermarktketen Albert Heijn deed het sowieso goed tijdens de coronacrisis, want zowel in Nederland, België als in de Verenigde Staten steeg de omzet bij zijn winkels fors. Door lockdowns gingen mensen minder vaak naar de horeca en kochten ze meer in de supermarkt.

Financiering mkb-bedrijven ondanks corona nog steeds op niveau

Een vijfde van alle bedrijven in het midden- en kleinbedrijf had tussen juli 2019 en juli 2020 geld nodig van buitenaf. Dat blijkt uit de Financieringsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bijna een vijfde van die bedrijven die financiering aanvroegen om een moeilijke periode te overbruggen, deed dat vanwege de coronacrisis. Dat waren voornamelijk bedrijven in de handel, horeca en het vervoer. Het merendeel van de bedrijven gaf aan last te hebben gehad van de coronacrisis.

Gemiddeld vroegen bedrijven om een ton aan financiële steun. Dat is lager dan in voorgaande jaren werd aangevraagd. Volgens het CBS was de coronacrisis voor veel bedrijven ook een aanleiding om niet om extra geld te vragen. Dat komt onder meer omdat bedrijven bang zijn de financiering niet rond te kunnen krijgen.

Belastinguitstel door corona heeft mogelijke desastreuze gevolgen voor bedrijfsleven

Duizenden bedrijven dreigen straks om te vallen door de torenhoge belastingschuld die ze tijdens de coronacrisis hebben opgebouwd, dat blijkt uit een rapport van experts van de Universiteit Leiden en accountantsbedrijf PwC. Bij elkaar zijn de bedrijven goed voor een uitgestelde belastingschuld van 13,2 miljard. Volgens het rapport hebben veel van die bedrijven niet het verdienvermogen dat nodig is om die schulden af te lossen, ook niet in de afgesproken 36 termijnen. De experts vrezen dat een goedbedoelde fiscale maatregel zo grote gevolgen heeft voor duizenden ondernemers.

Politie extra alert

De politie heeft dinsdagavond op verschillende plekken extra agenten ingezet vanwege de vele oproepen op sociale media om de straat op te gaan voor bijvoorbeeld een feestje. 'We houden overal rekening mee. Van hopelijk een toch rustige avond tot spontane demonstraties', zegt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB).

In Den Haag was het bij het Binnenhof na 20.00 uur echter vooral druk met politie. Bij de ingang stonden meer politiebusjes dan anders op dinsdagavond. Ook in onder meer Leiden was het rustig.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.