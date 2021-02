Coronavirus: Supermarkten blijven dicht voor avondklok, studenten voeren actie in Den Haag

Supermarkten en McDonald's blijven dicht na 21.00 uur

Supermarkten gaan vanavond nog altijd om 20.45 uur dicht. Dat zegt supermarktkoepel CBL in een verklaring op zijn website. Volgens de organisatie hanteren de supermarkten de adviezen van het RIVM en de overheid. CBL zegt te willen wachten op een definitieve uitspraak van de rechter over het wel dan niet aanblijven van de avondklok voordat de sluitingstijden worden aangepast.

Ook fastfoodketen McDonald's geeft aan voorlopig niks te veranderen. De restaurants en drive-throughs zullen nog steeds om 21.00 sluiten. Volgens een woordvoerder geldt dat voor alle 254 vestigingen van het bedrijf.

Kaartjes voor voorstellingen en concerten blijven langer geldig

Kaartjes die zijn gekocht voor voorstellingen, concerten en festivals die vervolgens werden uitgesteld, blijven langer geldig. De Taskforce Cultuur maakte woensdag bekend dat de regeling ‘Bewaar je ticket, geniet later’ wordt verlengd van 13 naar 26 maanden.

Ook hebben consumenten langer de tijd hun vouchertegoeden om te zetten in tickets voor evenementen die wél doorgaan. De vouchers, die op verzoek werden uitgegeven bij gecancelde evenementen, zijn 24 maanden geldig. Daarnaast kunnen mensen natuurlijk zoals gewoonlijk hun geld terugvragen, als ze besluiten niet meer naar een evenement te willen.

Scholieren en studenten voeren actie in Den Haag

Scholieren en studenten voeren woensdag actie voor meer haast bij het heropenen van middelbare scholen, hogescholen en universiteiten op het Plein in Den Haag. Een groep jongeren staat er om 10.00 uur met boodschappen, namens leeftijdsgenoten die kampen met mentale problemen en er wegens de door het coronavirus opgelegde restricties niet bij kunnen zijn.

Voor de actie hebben het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) de handen ineengeslagen. ISO-voorzitter Dahran Çoban zegt dat de actie moet worden gezien als een noodkreet. Op 28 januari bood de Jongeren Denktank Coronacrisis al een advies aan premier Mark Rutte aan en daarbij sprak hij een vol uur met hen over de zorgen van jongeren en wat er nu moet gebeuren, geven de organisaties aan.

'Er was een breed gedeelde conclusie aan tafel dat er perspectief geboden moet worden aan alle jongeren die nu in de problemen zitten. Dan is het te mager om alleen te kijken of gemeenten bibliotheken en sportverenigingen mogen heropenen als studenten al bijna een jaar thuis zitten', aldus Çoban. Ook bij de persconferentie van 2 februari ontbraken stappen en toezeggingen voor het onderwijs, geven de twee organisaties aan.

Verkopen webwinkel bol.com flink omhoog door opmars thuiswinkelen

De verkopen bij bol.com zijn vorig jaar met ruim de helft gestegen. Consumenten kochten voor 4,3 miljard euro bij de webwinkel, aldus moederbedrijf Ahold Delhaize.

Dat concern achter onder meer supermarktketen Albert Heijn deed het sowieso goed tijdens de coronacrisis, want zowel in Nederland, België als in de Verenigde Staten steeg de omzet bij zijn winkels fors. Door lockdowns gingen mensen minder vaak naar de horeca en kochten ze meer in de supermarkt.

Financiering mkb-bedrijven ondanks corona nog steeds op niveau

Een vijfde van alle bedrijven in het midden- en kleinbedrijf had tussen juli 2019 en juli 2020 geld nodig van buitenaf. Dat blijkt uit de Financieringsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bijna een vijfde van die bedrijven die financiering aanvroegen om een moeilijke periode te overbruggen, deed dat vanwege de coronacrisis. Dat waren voornamelijk bedrijven in de handel, horeca en het vervoer. Het merendeel van de bedrijven gaf aan last te hebben gehad van de coronacrisis.

Gemiddeld vroegen bedrijven om een ton aan financiële steun. Dat is lager dan in voorgaande jaren werd aangevraagd. Volgens het CBS was de coronacrisis voor veel bedrijven ook een aanleiding om niet om extra geld te vragen. Dat komt onder meer omdat bedrijven bang zijn de financiering niet rond te kunnen krijgen.

Belastinguitstel door corona heeft mogelijke desastreuze gevolgen voor bedrijfsleven

Duizenden bedrijven dreigen straks om te vallen door de torenhoge belastingschuld die ze tijdens de coronacrisis hebben opgebouwd, dat blijkt uit een rapport van experts van de Universiteit Leiden en accountantsbedrijf PwC. Bij elkaar zijn de bedrijven goed voor een uitgestelde belastingschuld van 13,2 miljard. Volgens het rapport hebben veel van die bedrijven niet het verdienvermogen dat nodig is om die schulden af te lossen, ook niet in de afgesproken 36 termijnen. De experts vrezen dat een goedbedoelde fiscale maatregel zo grote gevolgen heeft voor duizenden ondernemers.

Politie extra alert

De politie heeft dinsdagavond op verschillende plekken extra agenten ingezet vanwege de vele oproepen op sociale media om de straat op te gaan voor bijvoorbeeld een feestje. 'We houden overal rekening mee. Van hopelijk een toch rustige avond tot spontane demonstraties', zegt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB).

In Den Haag was het bij het Binnenhof na 20.00 uur echter vooral druk met politie. Bij de ingang stonden meer politiebusjes dan anders op dinsdagavond. Ook in onder meer Leiden was het rustig.

