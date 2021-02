Coronavirus: 'Ministerie komt met coronatestbewijs voor versoepelingen'

Scholen: les in theater of een hotel

Middelbare scholen willen hun leerlingen vanaf 1 maart weer minstens één keer per week in de klas hebben, schrijft het AD. De tieners staan mentaal zó onder druk dat de scholen ervoor pleiten met sneltesten of gehuurde ruimtes, zoals theaterzalen of hotels, hun leerlingen toch te ontvangen.

Die oproep doet de VO-raad, de vertegenwoordiger van middelbare schoolbesturen, aan de vooravond van een hernieuwd OMT-advies over hoe het verder moet met het voortgezet onderwijs. Dinsdag beslist het kabinet over een eventuele heropening op 1 maart.

'Ministerie komt met coronatestbewijs voor versoepelingen'

Het ministerie van Volksgezondheid is bezig met de ontwikkeling van een coronatestbewijs om zo versneld versoepelingen door te voeren. Mensen die een negatieve testuitslag krijgen, kunnen meer vrijheden krijgen zodat ze bijvoorbeeld weer naar kantoor, de horeca of het theater kunnen gaan. Het kabinet buigt zich binnenkort over dit plan, zo bevestigt voorzitter Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW aan De Telegraaf.

'Het ministerie van Volksgezondheid is hier nu mee bezig en de prognose is dat dit in de tweede helft van maart klaar is', beweert Thijssen. Volgens haar wordt er hard gewerkt aan de uitbreiding van sneltestcapaciteit. De bedoeling is dat er eind april 400.000 testen per dag kunnen worden afgenomen bij mensen zonder coronaklachten.

Reguliere zorg ziekenhuizen neemt verder toe

De capaciteit van de ziekenhuizen om andere dan coronazorg te leveren is opnieuw gegroeid, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het gaat hier om zorg die binnen zes weken moet worden geleverd om verdere gezondheidsschade te voorkomen.

'De landelijke operatiecapaciteit is met 70 procent iets hoger dan vorige week. Toen was nog 68 procent daarvan beschikbaar. Daarnaast geeft 75 procent van de ziekenhuizen aan de kritisch planbare zorg weer volledig te leveren. Vorige week gaf nog 71 procent aan deze zorg volgens planning te leveren', aldus de organisatie.

GGD Haaglanden: tot nu toe ruim 30.000 mensen gevaccineerd

De GGD Haaglanden heeft tot zondag 14 februari in totaal 31.673 mensen gevaccineerd. Dat zei directeur Annette de Boer van de GGD Haaglanden woensdagmiddag in een vergadering van de Haagse gemeenteraad. Op regelmatige basis wordt de raad in een commissievergadering door de GGD bijgepraat over het coronavirus.

Coronakaart

