Coronavirus: Rutte ziet nog 'weinig ruimte' voor versoepelingen

Premier Mark Rutte ziet nog "weinig ruimte" voor versoepelingen na het einde van de huidige lockdown op 2 maart. 'Het ziet er niet hoopvol uit', zegt hij donderdag in de Tweede Kamer. Hij doelt op de oplopende besmettingscijfers, met name van de Britse variant die besmettelijker is dan het al bestaande virus. 'Deskundigen zeggen dat 70 procent van de nieuwe besmettingen met die mutant is', zegt Rutte. Alle modellen wijzen er volgens hem op dat de derde coronagolf eraan komt, zij het iets later dan gedacht.

'Het is razend spannend', zegt hij in het debat over de spoedwet over de avondklok. Het straatverbod in de avond en nacht heeft samen met de bezoekregeling van hooguit één persoon per dag een dempend effect, zegt de premier. De komende dagen is er nog allerlei overleg van deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT), het Veiligheidsberaad van burgemeesters en van het kabinet. Vrijdag is er crisisoverleg met de meest bij de coronacrisis betrokken ministers. Ook zondag komen zij weer bij elkaar in het Catshuis.

Het kabinet maakt komende dinsdag bekend hoe het verder moet na 2 maart. Rutte zegt wel dat er nog wordt gekeken naar het voortgezet onderwijs en of er iets mogelijk is voor de economie. Ook kijkt het kabinet dinsdag of de avondklok van kracht moet blijven tot begin maart.

Aantal nieuwe coronagevallen ruim boven het gemiddelde

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 4618 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds 28 januari, drie weken geleden. Het is ook ruim boven het gemiddelde, want in de afgelopen week kwamen er gemiddeld 3649 positieve tests per etmaal binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het aantal sterfgevallen door corona steeg afgelopen etmaal met 74, tegen 89 op woensdag en 88 op donderdag. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in die periode van 24 uur zijn overleden, want sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven. Vorige week donderdag kwamen er ook 74 sterfgevallen bij.

Lichte stijging aantal coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal met een fractie gestegen. Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn momenteel 1931 mensen met Covid-19 opgenomen, elf meer dan woensdag. Van deze patiënten zijn er 523 zo ziek dat ze op de intensive care liggen. Dat zijn er drie meer dan een dag eerder.

Op de ic's schommelt het aantal coronapatiënten al zo'n twee weken tussen de 500 en 550. Het totale aantal patiënten is in de afgelopen week slechts heel licht gedaald. Vorige week donderdag lagen 1952 mensen die het virus hadden opgelopen in de Nederlandse ziekenhuizen.

De ziekenhuisbezetting daalt al weken, maar het LCPS is niet gerust op de opmars van de extra besmettelijke Britse variant. Die kan in de komende weken leiden tot meer besmettingen en ziekenhuisopnames, vreest het centrum.

Farmabestuurder helpt kabinet met snellere vaccinproductie

Het kabinet schakelt de hulp van Hans Schikan in om sneller coronavaccins te laten maken. Schikan, bestuurder van verschillende medicijnfabrikanten, gaat praten met vaccinatiemakers over de prikproductie. Hij gaat voor het kabinet 'in beeld brengen' hoe de productie kan worden versneld en zal hierover medio maart verslag uitbrengen, meldt minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.

De Kamer had op initiatief van het CDA gevraagd om zo'n vaccinatiegezant. In eerste instantie gaat Schikan in gesprek met betrokken partijen in Nederland, maar hij moet ook kijken met welke problemen internationale farmaceuten kampen en of Nederland kan helpen die op te lossen. Ook het Europees Parlement wil zo'n gezant, maar dan voor de productie van vaccins voor alle EU-landen. De Jonge wil dat Schikan kijkt of zijn bevindingen ook de Brusselse vaccinatiegezant kunnen helpen.

Steun voor spoedwet avondklok in de Tweede Kamer

De Tweede Kamer steunt de spoedwet die de avondklok een nieuwe juridische basis moet geven. Een ruime meerderheid schaart zich achter het demissionaire kabinet, werd duidelijk tijdens een ingelast debat donderdag. Maar het kabinet 'moet niet weer nat gaan', waarschuwde Attje Kuiken (PvdA).

De voorzieningenrechter zette dinsdag een streep door wet die het kabinet gebruikt voor de instelling van de avondklok. Na het vonnis kwam minister Ferd Grapperhaus (Justitie) met een spoedwet. Daarmee wordt de avondklok ingebouwd in de al bestaande coronawetgeving. 'Daarmee is de wet weer thuis waar die hoort', zei Chris van Dam (CDA).

Planbureaus: nu al aan de slag met herstelplan voor na corona

Het demissionaire kabinet moet nu al aan de slag met plannen om economie en samenleving te laten herstellen van de coronacrisis. Dat schrijven het Centraal Planbureau (CPB), het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een gezamenlijk advies.

De planbureaus adviseren om zo snel mogelijk te gaan werken aan een 'samenhangend herstelbeleid'. Dat kan volgens deze belangrijke adviesorganen niet wachten tot er na de verkiezingen van 17 maart een nieuw kabinet is geformeerd. 'Dat duurt wellicht maanden en er is nu - gezien de aanhoudende coronacrisis - geen tijd te verliezen.'

De plannen moeten volgens de planbureaus niet alleen gericht zijn op economisch herstel, maar ook op bredere welvaart. Daarbij moeten ook maatschappelijk belangrijke thema's een rol spelen, zoals volksgezondheid, onderwijs, veiligheid, toegankelijkheid van voorzieningen, kwaliteit van de leefomgeving en sociale gelijkheid.

Ademtest binnenkort weer in gebruik genomen

De ademtest van het Leidse bedrijf Breathomix die helpt corona te detecteren wordt op korte termijn weer in gebruik genomen. Dat zegt de GGD Amsterdam. Afgelopen week waren deze testen tijdelijk stilgelegd in verband met onduidelijke testuitslagen. De GGD Amsterdam meldt nu dat uit onderzoek blijkt dat de ademtest zeer betrouwbaar is.

Vorige week kregen mensen na een negatieve ademtest kort daarop na een PCR-test toch een positieve uitslag. Dat zou komen doordat de ademtest verkeerd was afgenomen. Daarna werd besloten de ademtesten tijdelijk niet meer te gebruiken en ze te onderzoeken.

Uit dat onderzoek blijkt nu dat de ademtest zeer betrouwbaar is, aldus de GGD. 'Wel blijkt dat bij het registreren en verwerken van uitslagen de kans bestaat op verkeerde interpretaties. Uit het onderzoek blijkt ook dat de automatisering van het testproces nog aandacht vraagt, net zoals training van personeel. De analyse heeft zichtbaar gemaakt dat hier ruimte is voor verbetering.'

Campagne voor beëindigen lockdown haalt 100.000 euro op

Herstel-NL, het initiatief om met een alternatieve corona-aanpak de lockdown te beëindigen, heeft via crowdfunding in korte tijd al meer dan 100.000 euro opgehaald. Met dat geld financieren de initiatiefnemers, onder wie een groep artsen, economen en wetenschappers, hun woensdag opgezette campagne met reclame op billboards, radiospotjes en tv-commercials.

Volgens de plannen van Herstel-NL zou Nederland vanaf 1 maart weer 'open' kunnen. In totaal zijn er al meer dan 2700 donateurs. Vooral sinds de grote media-aandacht voor het initiatief op woensdag besluiten veel mensen iets te geven. Voordat de campagne werd afgetrapt stond de teller bij Herstel-NL nog op zo'n 20.000 euro.

Tot de initiatiefnemers van Herstel-NL behoren prominenten als voormalig CPB-directeur Coen Teulings en hoogleraar economie Barbara Baarsma, die ook een bestuursfunctie heeft bij de Rabobank. Zij doen allemaal mee op persoonlijke titel, legt woordvoerder Ingo Heijnen uit. Dat laatste geldt ook voor hem. Normaal werkt hij als strategisch communicatieadviseur bij het grote communicatieadviesbureau Hill+Knowlton, maar deze klus doet hij in zijn eigen tijd als vrijwilliger. 'Ik doe dit omdat ik hier achter sta.'

Digitaal bezoek burgemeester en wethouder aan HMC

Burgemeester Jan van Zanen en wethouder Kavita Parbhudayal hebben donderdagmorgen een virtueel bezoek gebracht aan het HMC Westeinde. Zij spraken hierbij met de verpleegkundigen Tessa, Femke en Wesley. Tessa werkt op de Covid-afdeling en Femke op de Intensive Care-afdeling. Hun collega Wesley is net klaar met zijn opleiding tot Spoedeisende Hulp-verpleegkundige.

'Heb grote bewondering voor het enthousiasme en betrokkenheid van het zorgpersoneel. Sinds bijna een jaar staan zij aan de frontlinie en zorgen zij dat zowel covid-zorg als de acute zorg doorgaat', zo liet burgemeester Van Zanen na afloop weten.

Hangar musical Soldaat van Oranje wil coronaproof onderwijs

Theaterhangaar Events in Katwijk staat er voor open om scholieren of studenten te ontvangen voor onderwijsdoeleinden. De VO-raad pleit er donderdag voor dat middelbare scholen extra ruimten kunnen huren voor coronaproof onderwijs op anderhalve meter, zodat niet alle lessen online hoeven te zijn. In de TheaterHangaar was vele jaren de musical Soldaat van Oranje te zien, tot corona vorig jaar een einde maakte aan de voorstellingen. Ook een tweede hangar op het terrein staat leeg en biedt nog eens 2500 vierkante meter ruimte voor lessen.

'We zitten op hooguit tien minuten rijden van veel scholen en universiteitsgebouwen en staan zeker open voor het beschikbaar stellen van onze locaties', zegt directeur Harry de Bruin. In juli vorig jaar konden veel basisscholen uit de regio volgens hem al in de hangars terecht voor de eindejaarmusicals van groep 8. 'Met de juiste vergunning en inachtneming van de coronaregels is de veiligheid hier gegarandeerd en we hebben ruimte genoeg om scholieren of studenten toch samen te laten komen. We willen en kunnen dat graag faciliteren', aldus De Bruin.

Coronatestbewijs belangrijke stap voor versoepelingen

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland noemen het invoeren van een coronatestbewijs een belangrijke stap voor het weer veilig kunnen openen van de economie. De testcapaciteit is de laatste tijd flink uitgebreid en wordt ook nog verder uitgerold, waarmee het invoeren van een testpaspoort operationeel mogelijk is. Daar zijn samenleving en ondernemers ook bij gebaat, zo klinkt het.

VNO-NCW en MKB-Nederland werken ondertussen met KPMG aan een onderzoek waaruit zal blijken dat het heropenen van de economie met een coronatestbewijs ook bijdraagt aan het zicht op het virus. Door de extra testen komen besmettingen beter aan het voetlicht. Daarbij kunnen veel activiteiten weer doorgang vinden wat de bevolking mentaal vooruithelpt.

Eerder zeiden de ondernemersorganisaties dat het na bijna een jaar corona in de discussie ook veel meer moet gaan over mentale gezondheid, over economie en banen, over de perspectieven voor jongeren en toenemende kansenongelijkheid. De vraag of en hoe lang onze samenleving deze situatie nog aankan, moet in kabinetsbeslissingen meer worden meegenomen.

INretail juicht coronatestbewijzen toe

Winkeliers juichen het idee om een coronatestbewijs in te stellen voor het heropenen van delen van de samenleving en de economie toe, laat branchevereniging INretail weten. 'Alles dat kan helpen om de winkels weer te openen is goed', reageert een woordvoerder.

VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen bevestigde aan De Telegraaf dat het ministerie van Volksgezondheid bezig is met de ontwikkeling van een coronatestbewijs om zo versneld versoepelingen door te voeren. Dat kwam naar voren na hernieuwd overleg. Wie het initiatief nam voor het instellen van een testbewijs kon een woordvoerder van VNO-NCW niet zeggen.

Het idee is dat mensen met een negatieve testuitslag 48 uur lang meer vrijheden kunnen krijgen, zodat ze bijvoorbeeld weer naar kantoor, de horeca of het theater kunnen gaan. INretail denkt dat de uitvoering van en de controle op de testbewijzen ook goed te regelen is voor de winkelbranche. 'We zijn gewend om voortdurend te manoeuvreren tussen maatregelen. Alles is te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan zoals het nu gaat bij de bioscoop, dat je je QR-code kunt laten scannen bij een zuil.'

Tweede Kamerdebat over avondklok verplaatst naar 12.30 uur

Het debat in de Tweede Kamer over de avondklok is verplaatst van 11.00 uur naar 12.30 uur. Dat is besloten tijdens het voorgesprek voor het debat, waarin Kamerleden de mogelijkheid hadden experts vragen te stellen over de juridische aspecten van de nieuwe wet waarin de avondklok moet worden vastgelegd.

De antwoorden op de Kamervragen over de avondklok kwamen pas vlak voor het begin van het debat binnen. De Kamerleden wilden meer tijd om de antwoorden te bestuderen.

Telefoonlijn voor prikafspraken voor 80-plussers even onbereikbaar

Een van de telefoonlijnen die 80-plussers kunnen bellen om een afspraak te maken voor een prik tegen corona, is door een technische storing korte tijd niet bereikbaar geweest. Dat twitterde de GGD. De storing is inmiddels verholpen en mensen kunnen weer bellen om een afspraak voor hun vaccinatie te maken.

VO-raad wil geld om theaters af te huren voor middelbare scholen

Middelbare scholen moeten geld krijgen van het kabinet om extra ruimten te kunnen huren voor coronaproof onderwijs op anderhalve meter. Dat wil de VO-raad, bevestigt een woordvoerder na een bericht in het AD. Voorbeelden zijn theaters en zalen in hotels.

Het geld zou eventueel kunnen komen uit het Nationaal Programma Onderwijs, waarvoor woensdag 8,5 miljard euro is uitgetrokken, zegt de belangenorganisatie van schoolbesturen en scholen in het voortgezet onderwijs.

Hoger beroep avondklok uitgezonden via livestream

Het hoger beroep over het opheffen van de avondklok wordt vrijdagochtend via een livestream uitgezonden. Dat laat het hof Den Haag weten. De zaak dient vanaf 10.00 uur.

Dinsdagochtend bepaalde de rechter in een door actiegroep Viruswaarheid aangespannen zaak dat de avondklok per direct moet worden opgeheven. De avondklok - tussen 21.00 uur en 04.30 uur - is ingesteld op basis van een noodwet, waarin staat dat een kabinet in noodgevallen regels kan invoeren zonder overleg met de Tweede en de Eerste Kamer. Maar volgens de rechtbank was de avondklok geen maatregel waarmee niet kon worden gewacht 'zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak'.

Oproep aan studenten in zorg: kom helpen bij coronacrisis

Studenten die nu een opleiding volgen in zorg of welzijn worden opgeroepen om te komen helpen in de zorg. Volgens de initiatiefnemers van Extra handen voor de zorg kunnen ze per direct betaalde werkervaring opdoen en de sector vooruithelpen in de coronacrisis.

Het landelijk initiatief Extra handen voor de zorg werd al eerder opgezet om mensen die zich tijdens de coronacrisis willen inzetten te verbinden aan zorgorganisaties, die hard hulp kunnen gebruiken. Sinds de start van het initiatief Extra handen voor de zorg, vorig jaar, hebben zich ruim 13.000 mensen aangemeld.

Scholen: les in theater of een hotel

Middelbare scholen willen hun leerlingen vanaf 1 maart weer minstens één keer per week in de klas hebben, schrijft het AD. De tieners staan mentaal zó onder druk dat de scholen ervoor pleiten met sneltesten of gehuurde ruimtes, zoals theaterzalen of hotels, hun leerlingen toch te ontvangen.

Die oproep doet de VO-raad, de vertegenwoordiger van middelbare schoolbesturen, aan de vooravond van een hernieuwd OMT-advies over hoe het verder moet met het voortgezet onderwijs. Dinsdag beslist het kabinet over een eventuele heropening op 1 maart.

'Ministerie komt met coronatestbewijs voor versoepelingen'

Het ministerie van Volksgezondheid is bezig met de ontwikkeling van een coronatestbewijs om zo versneld versoepelingen door te voeren. Mensen die een negatieve testuitslag krijgen, kunnen meer vrijheden krijgen zodat ze bijvoorbeeld weer naar kantoor, de horeca of het theater kunnen gaan. Het kabinet buigt zich binnenkort over dit plan, zo bevestigt voorzitter Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW aan De Telegraaf.

'Het ministerie van Volksgezondheid is hier nu mee bezig en de prognose is dat dit in de tweede helft van maart klaar is', beweert Thijssen. Volgens haar wordt er hard gewerkt aan de uitbreiding van sneltestcapaciteit. De bedoeling is dat er eind april 400.000 testen per dag kunnen worden afgenomen bij mensen zonder coronaklachten.

Reguliere zorg ziekenhuizen neemt verder toe

De capaciteit van de ziekenhuizen om andere dan coronazorg te leveren is opnieuw gegroeid, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het gaat hier om zorg die binnen zes weken moet worden geleverd om verdere gezondheidsschade te voorkomen.

'De landelijke operatiecapaciteit is met 70 procent iets hoger dan vorige week. Toen was nog 68 procent daarvan beschikbaar. Daarnaast geeft 75 procent van de ziekenhuizen aan de kritisch planbare zorg weer volledig te leveren. Vorige week gaf nog 71 procent aan deze zorg volgens planning te leveren', aldus de organisatie.

GGD Haaglanden: tot nu toe ruim 30.000 mensen gevaccineerd

De GGD Haaglanden heeft tot zondag 14 februari in totaal 31.673 mensen gevaccineerd. Dat zei directeur Annette de Boer van de GGD Haaglanden woensdagmiddag in een vergadering van de Haagse gemeenteraad. Op regelmatige basis wordt de raad in een commissievergadering door de GGD bijgepraat over het coronavirus.

