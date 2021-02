Coronavirus: Eerste Kamer achter spoedwet, avondklok kan blijven

Senaat achter spoedwet avondklok, wet dit weekend van kracht

Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer steunt de spoedwet over de avondklok, die het kabinet deze week snel in elkaar heeft gezet. De Tweede Kamer keurde de spoedwet donderdag ook al goed. Nadat de wet in het Staatsblad is gepubliceerd, wordt die van kracht. 'Dat kan zo snel mogelijk, wat mij betreft morgen', zei justitieminister Ferd Grapperhaus vrijdagavond aan het eind van het debat. Voor het wetsvoorstel stemden 45 senatoren en 13 tegen.

Tot de inwerkingtreding van de spoedwet, is de avondklok nog geldig onder de huidige wettelijke grondslag. Dinsdag hing de avondklok aan een zijden draadje, toen de rechtbank in Den Haag onverwacht de juridische onderbouwing onderuithaalde en het straatverbod per direct ophief.

In een spoedappel besloot het gerechtshof in Den Haag dat besluit te schorsen. De avondklok zou in ieder geval geldig zijn totdat het hof inhoudelijk vonnis heeft gewezen over de maatregel. Dat gebeurt vrijdag 26 februari. Voor de zekerheid zette het kabinet snel een andere wet in elkaar, voor het geval de juridische onderbouwing definitief van tafel moet. Die spoedwet is nu door beide Kamers goedgekeurd tijdens ingelaste debatten.

Kabinet houdt rekening met verlenging avondklok voor 'kleine' versoepelingen

Het ziet ernaar uit dat de avondklok nog enkele weken langer van kracht blijft. Dat lijkt een voorwaarde voor een aantal versoepelingen die het kabinet overweegt, zeggen bronnen tegen de NOS. De versoepelingen betreffen niet alleen middelbare scholieren maar ook studenten en kappers. Het gaat dan wel om "hele kleine" versoepelingen. De lockdown en ook de avondklok gelden in eerste instantie tot 2 maart.

In de pauze van het debat in de Eerste Kamer over een betere juridische onderbouwing van de avondklok-wet benadrukte CDA-minister Grapperhaus dat de avondklok goed werkt en dat circa 94 procent van de bevolking 's avonds en 's nachts niet de straat op gaat.

De afgelopen weken is de maatschappelijke druk op het kabinet om in ieder geval met enkele versoepelingen te komen hand over hand toegenomen. Er verschijnen steeds meer rapporten en berichten over de psychische en economische schade van de sinds medio december 2020 geldende lockdown. Het kabinet ziet wel in dat de roep om versoepelingen niet te negeren is, zegt NOS-verslaggever Ron Fresen. 'Als je dus wat wilt verruimen heb je de avondklok langer nodig. Op die koers zit het kabinet nu.'

Het kabinet bespreekt zondag in het Catshuis de aanpak die volgende week dinsdag op een aparte coronapersconferentie van premier Rutte en minister De Jonge wordt gepresenteerd.

Priklocatie in Delft gaat op 8 maart open

De vaccinatielocatie in Delft gaat naar verwachting op maandag 8 maart open. Dat meldt de gemeente. Vanaf die datum kunnen mensen worden geprikt bij de voormalige locatie van voetbalvereniging Delfia aan de Mozartlaan. Het is de vierde vaccinatielocatie van GGD Haaglanden, naast het Cars Jeans stadion en het HagaZiekenhuis in Den Haag en zalencentrum De Brug in ’s-Gravenzande.

Vanaf de opening begint GGD Haaglanden in Delft met het vaccineren van ongeveer 400 personen per dag. Dit zijn in eerste instantie medewerkers in de langdurige zorg en mobiele, thuiswonende ouderen. In de loop van de tijd worden er meer doelgroepen gevaccineerd. Naarmate er meer vaccins beschikbaar zijn, worden er ook meer personen per dag gevaccineerd. De locatie aan de Mozartlaan is op termijn geschikt voor circa 800 vaccinaties per dag.

De vaccinatielocatie aan de Mozartlaan is in eerste instantie open op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Mogelijk worden de openingstijden verruimd als GGD Haaglanden meer mensen per dag kan gaan vaccineren. In dat geval zal de locatie open kunnen zijn van 8.00 tot 20.00 uur. Naar verwachting blijft deze locatie tot het einde van het jaar in gebruik.

Fors meer coronabesmettingen dan gemiddeld

Tussen donderdag- en vrijdagochtend zijn 4761 positieve coronatesten geregistreerd. Dat zijn er opnieuw meer dan het gemiddelde van de afgelopen week, dat op 3705 per etmaal ligt, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Donderdag noteerde het RIVM ook al meer besmettingen dan gemiddeld. Volgens gecorrigeerde cijfers waren het er toen 4594.

Het aantal gemelde sterfgevallen door Covid-19 steeg afgelopen etmaal met 50. Donderdag werden 74 overlijdens geregistreerd, woensdag 89 en dinsdag 88. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in die periode van 24 uur zijn overleden. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven.

Volgende week uitspraak in hoger beroep over opheffen avondklok

Het hof doet over een week, op vrijdag 26 februari, uitspraak in het hoger beroep over het afschaffen van de avondklok. De uitspraak is schriftelijk.

De rechtbank in Den Haag gaf actiegroep Viruswaarheid dinsdag gelijk in een door hen aangespannen kort geding tegen de Nederlandse staat over de rechtmatigheid van de avondklok. De Staat tekende meteen hoger beroep aan en haastte zich naar het hof met het verzoek de werking van het vonnis op te schorten. Dat deed het hof dinsdag kort voor 21.00 uur na een chaotisch verlopen zitting.

De avondklok blijft daardoor in elk geval tot de uitspraak in hoger beroep gehandhaafd.

NOC*NSF-baas wil nu actie tegen geringe sportdeelname

Het wordt tijd om met de minister van Sport na te denken over hoe de deelname aan sport weer op het peil van voor de crisis kan worden gebracht. Want die deelname is nu, tijdens de coronacrisis, veel te laag. Dat zegt Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF. 'Ik hoop dat de overheid zich er van bewust is dat het niet alleen belangrijk is om leerachterstanden in te halen, maar dat ook het lichaam nogal wat in te halen heeft.'

'Het lijkt er op dat Nederland helemaal tot stilstand is gekomen. Het is maar de vraag of iedereen in staat is om de opgelopen bewegingsachterstand in te lopen, of dat we met zijn allen in de komende decennia de prijs van de nu al maanden durende te grote inactiviteit moeten betalen', zegt hij.

Gemeente Leiden zet beveiligers in om drukte markt te reguleren

De gemeente Leiden zet zaterdag beveiligers in om de drukte op de markt te reguleren. Mocht het er te druk worden en kunnen mensen de coronamaatregelen niet goed nakomen dan zullen mensen moeten wachten tot het weer rustiger is. De gemeente roept iedereen dan ook op om de piekmomenten te vermijden.

Kabinet mag briefstemmen beperkt houden tot 70-plussers

Het kabinet mag de mogelijkheid om bij de Tweede Kamerverkiezingen per post te stemmen beperkt houden tot alleen 70-plussers. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald.

De Partij voor de Dieren was naar de rechter gestapt om af te dwingen dat ook andere kiezers die extra gevaar lopen bij een coronabesmetting per post mogen stemmen. Maar die vordering wijst de voorzieningenrechter af.

Als de rechter het kabinet zou opdragen de maatregel uit te breiden naar andere groepen, zou dat neerkomen op een bevel tot het maken van wetgeving. 'En zo'n opdracht aan de wetgever mag de rechter niet geven.' Daarom is alleen beoordeeld of de maatregel zoals die nu luidt door de beugel kan. 'Dat is het geval.'

Advocaat wil proefproces over avondklokboete

De Rotterdamse advocaat Frank van Ardenne stuurt aan op een proefproces over de boete van 95 euro voor het overtreden van de avondklok. Namens een cliënt, 'een twintiger uit de gemeente Haarlemmermeer', vraagt hij of het Openbaar Ministerie Noord-Holland hier werk van wil maken.

Aanleiding is de gang van zaken rond de juridische basis onder de avondklok. 'De Raad van State heeft de wet bekritiseerd, daarna kwam de rechter met haar uitspraak, en nu komt het kabinet ineens met een nieuwe spoedwet. Deze drietrapsraket biedt voldoende bouwstenen om aan te tonen dat de legitieme basis onder de avondklok niet deugt. Dus moet de strafrechter er nog eens goed naar kijken.'

De politie heeft intussen tienduizenden boetes uitgeschreven voor het niet naleven van de avondklok. Eerder deze week liet het parket-generaal van het OM al weten de uitspraak van de rechter te zullen bestuderen met het oog op de al uitgedeelde geldstraffen. Advocaat Michael Ruperti vindt dat minister Grapperhaus (Justitie) de boetes moet kwijtschelden.

Hoekstra over schaatsen in Thialf: had ik niet moeten doen

CDA-leider en demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra geeft toe dat hij fout zat door tijdens een bezoek aan Thialf zelf de schaatsen aan te trekken. Binnen sporten is volgens de coronamaatregelen alleen voor topsporters toegestaan. Hoekstra heeft daar 'niet goed over nagedacht', erkent hij.

De CDA-leider besloot de avond voor zijn bezoek aan Thialf dat hij een paar rondjes zou gaan schaatsen met topschaatser Sven Kramer. 'Dat had ik gewoon niet moeten doen', vindt hij. Hij zegt dat hij zich zo goed mogelijk aan de regels probeert te houden, maar dat hij nu toch 'ruiterlijk' moet erkennen dat hij de verleiding om de schaatsen onder te binden had moeten weerstaan.

Hoewel hij al in schaatstenue aankwam bij Thialf, blijft hij benadrukken dat het gaat om een werkbezoek en niet per se een campagnestunt. 'In het kader van de campagne laat je je ook gewoon informeren', zegt hij.

Hoger beroep over avondklok begonnen

Bij de rechtbank in Den Haag is het hoger beroep rond de afschaffing van de avondklok begonnen. De staat wil in dit geding de afschaffing van de avondklok ongedaan maken. De rechtbank van Den Haag had de actiegroep Viruswaarheid dinsdag in het gelijkgesteld en de afschaffing van de avondklok bevolen. Na een spoedprocedure werd de avondklok tot het hoger beroep gehandhaafd. Het gerechtshof moet nu beslissen of de rechtbank dinsdag terecht de avondklok heeft afgeschaft.

'Situatie winkelstraat is in januari enorm verslechterd'

De situatie bij onder meer kledingwinkels en woonwinkels is in januari enorm verslechterd en er dreigt een kaalslag in de winkelstraten door de gedwongen winkelsluitingen vanwege de coronapandemie. Dat meldt INretail. Volgens de brancheorganisatie kelderde de omzet van bijna driekwart van de gesloten winkels in januari op jaarbasis met 60 tot 100 procent.

'De winkels moeten zo snel mogelijk heropenen om het tij te kunnen keren', aldus de branchevereniging. 'Open de winkels op 3 maart, dat kan veilig en past ook in de pandemiefase waarin Nederland inmiddels zit.' Dat lijkt op dit moment onwaarschijnlijk. Minister-president Mark Rutte zei donderdag in de Tweede Kamer nog dat hij 'weinig ruimte' ziet voor versoepelingen na het einde van de huidige lockdown op 2 maart.

CBS: aantal sterfgevallen gedaald tot normaal niveau

Het aantal sterfgevallen in Nederland is vorige week gedaald tot een normaal niveau. Voor het eerst sinds september 2020 zijn niet meer mensen overleden dan normaal te verwachten valt in deze tijd van het jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.

Het CBS schat dat in week 6, die duurde van 8 tot en met 14 februari, zo'n 3400 Nederlanders zijn gestorven. Dat sterftecijfer ligt een fractie lager dan de prognose, waarin de gevolgen van het coronavirus buiten beschouwing worden gelaten. De schattingen van het CBS liggen doorgaans niet ver van de definitieve cijfers af.

'Dit betekent niet dat er geen mensen meer overlijden aan Covid-19', vermeldt het statistiekbureau er voor de duidelijkheid bij. Tot nog toe heeft het RIVM 293 aan corona gerelateerde sterfgevallen geregistreerd in de afgelopen week. Er zijn dus minder mensen overleden aan andere oorzaken.

Rechter oordeelt over 'discriminatie' bij briefstemmen

De rechtbank in Den Haag doet vrijdag uitspraak in een door de Partij voor de Dieren aangespannen kort geding over briefstemmen. Volgens de politieke partij is er sprake van discriminatie door bij de aankomende verkiezingen voor de Tweede Kamer alleen 70-plussers de mogelijkheid te geven per brief te stemmen. 'Voor het eerst in onze geschiedenis is de integriteit van onze verkiezingen aan het wankelen gebracht', zei de advocaat van de PvdD.

Volgens de PvdD is er sprake van discriminatie nu de overheid in verband met de coronacrisis alleen ouderen per brief laat stemmen. Er zijn volgens de partij nog veel meer groepen die kwetsbaar zijn en door de huidige pandemie volgende maand niet willen of durven te gaan stemmen.

Mensen boven de 70 jaar mogen per brief stemmen, omdat ze in de regel kwetsbaarder zijn voor corona dan jongere mensen. Van een ongeoorloofd onderscheid op grond van leeftijd is geen sprake, reageerde de landsadvocaat tijdens de zitting vorige week. 'In de Tweede en Eerste Kamer is hier uitvoerig over gedebatteerd.' Volgens haar is meermaals de vraag gekomen of de groep kwetsbaren uitgebreid moet worden, maar 'daar is niet voor gekozen'.

Hof behandelt opheffen avondklok in spoedzitting

Bij het gerechtshof in Den Haag dient vrijdag in hoger beroep het kort geding tussen actiegroep Viruswaarheid en de Staat, over het opheffen van de avondklok. De rechtbank bepaalde dinsdag dat de avondklok per direct moet worden opgeheven, omdat de juiste wettelijke basis ervoor ontbreekt. De Staat tekende per kerende post hoger beroep aan en haastte zich naar het hof met het verzoek de werking van het vonnis op te schorten.

Dat deed het hof, na een chaotisch verlopen zitting. De avondklok bleef daardoor in elk geval voorlopig gehandhaafd. Vrijdag moet het hof in een spoedzitting inhoudelijk met de zaak aan de slag. De uitspraak zal volgens het hof op dezelfde dag 'of kort daarna' volgen.

Jeroen Pols en Willem Engel, voormannen van Viruswaarheid, verweten het hof tijdens de zitting dinsdag vooringenomenheid en wraakten de rechters. Een wrakingskamer wees dat verzoek af. Na de uitspraak zeiden Pols en Engel boos dat het hof de geloofwaardigheid van de rechtspraak 'om zeep' had geholpen en 'een grote fout' had gemaakt.

