Coronavirus: Hoger beroep over afschaffing avondklok

CBS: aantal sterfgevallen gedaald tot normaal niveau

Het aantal sterfgevallen in Nederland is vorige week gedaald tot een normaal niveau. Voor het eerst sinds september 2020 zijn niet meer mensen overleden dan normaal te verwachten valt in deze tijd van het jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.

Het CBS schat dat in week 6, die duurde van 8 tot en met 14 februari, zo'n 3400 Nederlanders zijn gestorven. Dat sterftecijfer ligt een fractie lager dan de prognose, waarin de gevolgen van het coronavirus buiten beschouwing worden gelaten. De schattingen van het CBS liggen doorgaans niet ver van de definitieve cijfers af.

'Dit betekent niet dat er geen mensen meer overlijden aan Covid-19', vermeldt het statistiekbureau er voor de duidelijkheid bij. Tot nog toe heeft het RIVM 293 aan corona gerelateerde sterfgevallen geregistreerd in de afgelopen week. Er zijn dus minder mensen overleden aan andere oorzaken.

Rechter oordeelt over 'discriminatie' bij briefstemmen

De rechtbank in Den Haag doet vrijdag uitspraak in een door de Partij voor de Dieren aangespannen kort geding over briefstemmen. Volgens de politieke partij is er sprake van discriminatie door bij de aankomende verkiezingen voor de Tweede Kamer alleen 70-plussers de mogelijkheid te geven per brief te stemmen. 'Voor het eerst in onze geschiedenis is de integriteit van onze verkiezingen aan het wankelen gebracht', zei de advocaat van de PvdD.

Volgens de PvdD is er sprake van discriminatie nu de overheid in verband met de coronacrisis alleen ouderen per brief laat stemmen. Er zijn volgens de partij nog veel meer groepen die kwetsbaar zijn en door de huidige pandemie volgende maand niet willen of durven te gaan stemmen.

Mensen boven de 70 jaar mogen per brief stemmen, omdat ze in de regel kwetsbaarder zijn voor corona dan jongere mensen. Van een ongeoorloofd onderscheid op grond van leeftijd is geen sprake, reageerde de landsadvocaat tijdens de zitting vorige week. 'In de Tweede en Eerste Kamer is hier uitvoerig over gedebatteerd.' Volgens haar is meermaals de vraag gekomen of de groep kwetsbaren uitgebreid moet worden, maar 'daar is niet voor gekozen'.

Hof behandelt opheffen avondklok in spoedzitting

Bij het gerechtshof in Den Haag dient vrijdag in hoger beroep het kort geding tussen actiegroep Viruswaarheid en de Staat, over het opheffen van de avondklok. De rechtbank bepaalde dinsdag dat de avondklok per direct moet worden opgeheven, omdat de juiste wettelijke basis ervoor ontbreekt. De Staat tekende per kerende post hoger beroep aan en haastte zich naar het hof met het verzoek de werking van het vonnis op te schorten.

Dat deed het hof, na een chaotisch verlopen zitting. De avondklok bleef daardoor in elk geval voorlopig gehandhaafd. Vrijdag moet het hof in een spoedzitting inhoudelijk met de zaak aan de slag. De uitspraak zal volgens het hof op dezelfde dag 'of kort daarna' volgen.

Jeroen Pols en Willem Engel, voormannen van Viruswaarheid, verweten het hof tijdens de zitting dinsdag vooringenomenheid en wraakten de rechters. Een wrakingskamer wees dat verzoek af. Na de uitspraak zeiden Pols en Engel boos dat het hof de geloofwaardigheid van de rechtspraak 'om zeep' had geholpen en 'een grote fout' had gemaakt.

