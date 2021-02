Omgekeerde carnavalsoptocht in Noordwijkerhout: 'Het is leuk, maar wel koud'

'Normaal staan we vijf dagen helemaal stil, dan is het hier een grote, zoete inval', zegt een bewoner van Noordwijkerhout die verkleed is als prinses Elsa van de Disneyfilm Frozen. 'Dit jaar moeten we het overslaan, maar deze omgekeerde optocht is een goed idee van de carnavalsvereniging.' Haar zoontje is verkleed als sneeuwpop Olaf, er staat een springkussen in de voortuin en er is muziek en koffie met taart. 'Gebakje erbij, we maken het gezellig, al is het maar voor een uurtje.'

Carnavalsvierders in Noordwijkerhout I Foto: Omroep West

De juryleden van carnavalsvereniging De Kaninefaaten rijden in een versierde tuktuk door Noordwijkerhout en bekijken de verklede kinderen van een afstandje. 'We letten op aankleding: is het een beetje carnavalsachtig en heeft het thema met Noordwijkerhout te maken? Maar we kijken vooral naar het enthousiasme van de kinderen', zegt jurylid Daphne Looijestijn.

Verkleed als virusdeeltje

De kinderen die warm aangekleed in hun tuin staan, hebben dikke pret. 'Door corona is alles dicht, maar dit is toch best wel leuk', zegt een jongetje verkleed als bouwvakker. 'Maar wel koud!' Een meisje gehuld in een vuilniszak beplakt met virusdeeltjes zegt: 'Wij doen de coronaise. Het is minder gezellig dan vorig jaar. Normaal kan je het met iedereen vieren. Nu zijn we met veel minder mensen bij elkaar.'

De ouders zijn enthousiast over de alternatieve optocht. 'Het is leuk bedacht door de organisatie. Volgend jaar gaan we het extra groot vieren.' De jury gaat bijna twintig voortuinen in het dorp langs. 'Het is heel koud, je moet blijven hossen, dan gaat het wel', zegt jurylid Looijestijn. 'De sfeer is fantastisch, het voelt gewoon als carnaval.'

