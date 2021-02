The Hague Royals wil ZZ Leiden achterna: 'Wij zijn heel serieus'

Klein Duimpje en de reus. Zo zou je de eerste onderlinge ontmoeting, woensdagavond met afgetekende cijfers gewonnen door ZZ Leiden (90-64), dan ook met recht kunnen kwalificeren. 'Op papier misschien, maar zo heb ik de wedstrijd niet ervaren. Want de uitslag is ietwat geflatteerd', reageert Jens te Velde, speler van The Hague Royals en zoon van oud-international Okke te Velde.

'Zo kijk ik er niet tegenaan', zegt Bert Samson, coach van de Haagse brigade, op zijn beurt. 'Ik zeg tegen mijn spelers: je hebt altijd een kans. Maar kansen moet je creëren, je kunt ze niet kopen. Dus je moet het wel zelf doen.'

David tegen Goliath

Het klassieke verhaal van David tegen Goliath? 'Dat kun je op twee manieren opvatten', verklaart ZZ Leiden-coach en voormalig NBA-basketballer Geert Hammink. 'Deze wedstrijd was niet zo duidelijk dat dat het geval was. Maar als je doelt op de historie, dan ben ik het gedeeltelijk met je eens.'

The Hague Royals-coach Bert Samson | Foto: Orange Pictures

Je ontkomt er hoe dan ook niet aan. ZZ Leiden geldt als een gevestigde naam in het Nederlands basketbal, terwijl The Hague Royals de new kid on the block is. En die verhoudingen zijn ook terug te zien in de huidige tussenstand. 'ZZ' gaat na zes duels nog zonder puntverlies aan de leiding. De 'koninklijken' uit Den Haag staan voorlaatste, maar boekten vorige week wel een historische eerste overwinning.

Geen eendagsvlieg

The Hague Royals is net als Almere Sailors en Yoast United (Bemmel) deze jaargang ingestroomd in de DBL. Vanaf 2018 heeft het bestuur van de Haagse club gewerkt om dat financieel voor elkaar te krijgen. 'Op lange termijn willen we een stabiele factor worden in de DBL. Dat is het hoofddoel', laat Samson weten. 'Hoe serieus we zijn? Heel serieus. Alleen, we hebben weinig budget.'

Te Velde ziet dat de bestuursleden zich daar zo goed mogelijk voor inspannen. 'Ik merk wel dat ze heel erg bezig zijn om geen eendagsvlieg te zijn. We hebben een aantal teams gehad in de competitie die het niet lang volhielden. Dat is niet goed voor de teams en voor de competitie. Dus ze zijn echt bezig om in Den Haag wat op te bouwen, ook buiten ons team om. Daar heb ik heel veel vertrouwen in.'

'Professioneel aangepakt'

Ook vanuit Leiden klinken er complimenten. Zo somt Hammink op wat er volgens hem allemaal goed gaat bij de Hagenaars: 'Ik zie dat het professioneel wordt aangepakt. De topsporthal (op Sportcampus Zuiderpark, red.) ziet er goed uit, deze wedstrijd had ik ook wel graag daar willen spelen. De mensen achter de schermen en de coach ken ik een beetje, die zijn superserieus bezig. Dus alles bij elkaar opgeteld, denk ik dat de Royals een toevoeging zijn.'

Jens te Velde (rechts) en Tim Troussel kunnen ZZ Leiden-speler Emmanuel Nzekwesi niet afstoppen | Foto: Orange Pictures

Andersom leggen de beleidsbepalers in Den Haag hun oren te luister bij hun Leidse collega's. 'Als team kunnen we ook veel van ZZ Leiden leren', aldus Te Velde, die tijdens het seizoen 2019-2020 een jaar basketbalde bij BS Leiden. 'En als je kijkt naar wat voor fanbase ze hier normaal gesproken in de Vijf Meihal hebben zitten en de hele organisatie eromheen, dan is dat wel iets wat we bij The Hague Royals in de toekomst hopen te bereiken.'

Erfenis achterlaten

Samson, twee jaar geleden zelf nog assistent-coach bij ZZ Leiden: 'Wij hebben onze achterban, mocht die er zijn, nog nooit gezien. We spelen voor het eerst op dit niveau en ons publiek heeft nog nooit binnen mogen komen. Wat dat betreft is er natuurlijk een enorm verschil. Hier in Leiden ligt zoveel historie, dus er is nog een lange weg te gaan voor Den Haag. Maar de stad is groot genoeg en er zijn genoeg talentvolle spelers om er iets moois van te maken.'

Voormalig NBA-basketballer Geert Hammink, coach van ZZ Leiden | Foto: Orange Pictures

Als het gaat over doelstellingen, lopen die van beide clubs logischerwijs behoorlijk uiteen. Welke erfenis wil Hammink achterlaten als nieuwe coach van ZZ Leiden? 'Legacy is zo'n beladen woord. Ik hoop dat, wanneer ik ook moge gaan, ik een soort chemie en cultuur heb neergezet waar mijn bazen tevreden mee en trots op kunnen zijn. Of de doelstelling is om dit jaar kampioen te worden? Ik denk dat dat bij ZZ Leiden altijd zo is.'

Hoofdprijs pakken

En de doelstelling van The Hague Royals? Degraderen kan sowieso niet in een gesloten competitie. Maar gaat Samson het nog meemaken dat de Hagenaars een hoofdprijs pakken? 'Ja, natuurlijk ga ik dat meemaken. Ongetwijfeld. Kijk, dit jaar gaan we gewoon echt goed meedoen. Dan word je interessant voor sponsoren en dan hopen we in de toekomst wel een prijs te halen.'

