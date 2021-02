Gewonde bij steekpartij in Leidschendam

Bij een steekpartij zaterdagavond in Leidschendam is een persoon gewond geraakt. De steekpartij vond plaats op de De Ruyterstraat ten hoogte van de Trompstraat. Van een verdachte ontbreekt ieder spoor, ook tast de politie nog in het duister over de oorzaak van de steekpartij.

In de buurt van de steekpartij werd tegelijkertijd een uitgebrande scooter gevonden. 'We onderzoeken nog wat het verband is, welke rol de scooter speelt in dit verhaal', aldus een woordvoerder van de politie. De neergestoken persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet verder onderzoek.

Op foto's is te zien dat de politie een deel van de straat heeft afgezet en in twee woningen is om met de bewoners te spreken.

