ADO-trainer Ruud Brood ziet geloof beloond worden: 'Dit geeft een boost'

Lange tijd leek het er zaterdagavond op dat ADO Den Haag in eigen huis een nederlaag zou leiden tegen PSV. Vanaf de kant zag Ruud Brood hoe zijn ploeg in eerste instantie nog een 1-0 voorsprong weggaf.

'Je ziet het met Donyell Malen', noemt Brood als voorbeeld voor de Eindhovense kwaliteit. Zowel bij de gelijkmaker als de 1-2 was het het 22-jarige talent dat door de Haagse defensie sneed. 'Die jongen hoeft maar eventjes aan te zetten en dan is het voor veel spelers al niet meer te verdedigen, dat gebeurt.'

Leermoment voor Amofa

Dat Jamal Amofa bij de tweede goal in de fout ging door een bal verkeerd weg te werken, rekent de oefenmeester zijn speler dan ook niet aan. 'Dat is voor Jamal natuurlijk heel vervelend', blikt Brood terug. 'Dit zijn leermomenten, maar het is niet zo dat ik hem vanwege die fout wisselde hoor. We wilden al 4-4-2 gaan spelen.'

Bij ADO stond opnieuw Martin Fraisl onder de lat. De Oostenrijkse doelman werd deze winter toegevoegd aan de Haagse selectie en maakte in de wedstrijd tegen PSV een stabiele indruk. 'We wisten dat hij dit kon', zegt Brood. 'Het moge duidelijk zijn dat hij zich even heeft moeten aanpassen, maar je ziet zijn goede reflex. Hij is een winnaar en coacht. Zeker in een wedstrijd waarin hij zo’n twintig schoten op zich krijgt afgevuurd, krijgt hij natuurlijk de kans om zich te etaleren.'

'We zijn nog lang niet afgeschreven'

Komende weken staan er een aantal krakers voor de formatie van Ruud Brood op het programma. Toch kijkt Brood nog niet te veel vooruit naar de confrontaties met Fortuna Sittard, Willem II en RKC Waalwijk.

'Laten we eerst deze wedstrijd eens analyseren', blikt Brood terug. 'Een resultaat tegen een topploeg geeft natuurlijk altijd een boost, maar laten we ook realistisch blijven: we weten dat we dit moeten brengen tot het einde. We zijn nog steeds niet afgeschreven.'