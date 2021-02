Strandtent op Scheveningen afgebrand: 'Ruim 35 jaar van mijn werk in vlammen opgegaan'

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet bekend. De brandweer is druk in de weer om het vuur onder controle te krijgen. 'De brand woedt voornamelijk in één strandtent en we zetten alles op alles om verdere uitbreiding naar naastgelegen strandtenten te voorkomen', laat een woordvoerder van de brandweer weten. Om de brand te bestrijden, zet de brandweer ook een grijpkraan in om delen van de strandtent uit elkaar te halen.

De eigenaar van Oase Beachclub werd door de alarmcentrale gebeld dat er brand was in zijn strandtent. 'Hier heb ik 35 jaar aan gewerkt', zegt hij terwijl de schrik er nog goed in zit. Hij is meteen naar zijn horecazaak gegaan. 'Ik zie mijn strandtent hier zo naast me afbranden', vertelt hij aangeslagen.

'We hoopten open te mogen'

'Je kan het niet veranderen, het is niet anders', vervolgt eigenaar Matthieu van den Assem. 'Het is klote, want over een aantal weken hoopten we weer open te mogen.' In de strandtent was niemand aanwezig toen de brand uitbrak.

De brandweer probeert het vuur onder controle te krijgen | Foto: Regio15

Naast het bestrijden van de brand zelf, was het voor de brandweer nog een flinke klus om genoeg bluswater bij de strandtenten te krijgen. 'Dat moet van verderop komen', vertelt de woordvoerder die gelijk meldt dat water uit de zee niet bruikbaar is als bluswater.