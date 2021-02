Angenent probeert Elfstedentocht te schaatsen: 'Hij zal veel moeten klunen'

Hij is om 08.00 uur vanaf de Zwette vertrokken met onder anderen zanger Syb van der Ploeg. 'Ik ben weer redelijk fit nu. We fietsen hem altijd met een groep op Tweede Pinksterdag en we zijn ook fanatieke schaatsers', zei Angenent voor vertrek tegen de Leeuwarder Courant.

'We hebben altijd gezegd dat we hem een keer willen schaatsen met z'n allen. Die kans is nu enigszins mogelijk, dan gaan we dat gewoon doen.'

Henk Angenent probeert opnieuw de Elfstedentocht te rijden | Foto: ANP

Kwaliteit ijs

Schaatsbond KNSB waarschuwt schaatsliefhebbers ondertussen om ook zondag de kwaliteit van het ijs goed in de gaten te houden. Volgens de bond is de ijskwaliteit niet betrouwbaar op open water dat bevroren is, zoals meren, vaarten en kanalen.

Over het ijs zei Angenent: 'Er zitten hele goede stukken tussen maar ook hele slechte stukken.' En Weer.nl verwacht dat het in de middag alleen maar slechter wordt. De temperatuur gaat waarschijnlijk nog oplopen, wat ervoor zorgt dat het ijs gaat dooien.

Daarnaast was het ijs in Friesland in de afgelopen dagen al niet overal van goede kwaliteit, naar verwachten zal er zondag onder de vele bruggetjes nauwelijks ijs liggen. De groep van Angenent zal veel moeten klunen om de tocht uit te rijden, alsdus Weer.nl.

