Einde aan ijspret: schaatsers gewaarschuwd van ijs te gaan, kans op gladheid op weg

De NS rijdt vanaf maandag weer de reguliere dienstregeling zoals die was voor de sneeuw- en vorstperiode. Dat meldt de vervoerder zondag. Door de winterse omstandigheden was het treinverkeer sinds vorig weekeinde flink ontregeld.

Opstelterreinen zijn volgens de NS inmiddels weer beter bereikbaar voor controles en onderhoud, waardoor steeds meer treinen beschikbaar komen. Treinen waar flink wat ijs op zit, gaan door 'de-icing straten' en krijgen een onderhoudsbeurt, aldus de NS. 'We houden er rekening mee dat treinen meer storingen geven dan we gewend zijn, omdat ze vorige week in extreme kou stil hebben gestaan. Op onze werkplaatsen werken collega’s met man en macht om alle treinen zo snel mogelijk op het spoor te krijgen.'

Desondanks is het mogelijk dat treinen uitvallen en dat er minder of kortere treinen rijden, waarschuwt de NS. 'Daardoor kan het drukker zijn.' De vervoerder adviseert reizigers kort voor vertrek de reisplanner te checken.

Ondanks dat het vanaf zondagmiddag begint te dooien, kan het maandagochtend glad zijn op de weg. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat. Volgens het KNMI trekt in de tweede helft van de nacht een gebied met regen vanuit het westen over het land. Met een nog bevroren ondergrond leidt dit mogelijk tot zeer verraderlijke gladheid door ijzel.

Op verzoek van de politie heeft de brandweer in Den Haag schaatsers van de Hofvijver gehaald. Ook is het ijs op een aantal toegangsplekken kapot gemaakt, om mensen te ontmoedigen het ijs op te gaan.

Brandweer ingezet om schaatsers van de Hofvijver te halen | Foto: District8

Vrijdag was het ijs op de Hofvijver eigenlijk te dun om op te schaatsen, verschillende schaatsers kwamen in de problemen.

Het ijs op de Hofvijver wordt zondag opnieuw kapot gemaakt. Op die manier kunnen mensen niet via het ijs bij het Torentje van premier Rutte komen. De gemeente Den Haag was niet bereikbaar voor verdere uitleg.

IJs rondom Torentje kapotgemaakt en afgezet | Foto: District8

Vrijdag zakten verschillende schaatsers door het flinterdunne ijs en moesten ze gered worden door de brandweer. Zaterdagochtend stonden er hekken om mensen tegen te houden, maar toch waren er schaatsers op de Hofvijver. Ook zondagochtend wordt er weer geschaatst.

Op de Dobbeplas | Foto: John van der Tol

Zonsopkomst Dobbeplas | Foto: John van der Tol

De KNSB waarschuwt schaatsliefhebbers ook zondag de kwaliteit van het ijs goed in de gaten te houden. Zondag is naar verwachting de laatste dag dat mensen op natuurijs kunnen schaatsen, omdat volgens de weerbureaus de dooi gaat inzetten.

Op open water dat bevroren is, zoals grote meren, vaarten en kanalen, is de ijskwaliteit niet betrouwbaar. Zeker als er grote groepen tegelijk op gaan. Levensgevaarlijk, dus ga daar niet heen, is het dringende advies van de bond. 'En dat zeggen we niet alleen om te voorkomen dat mensen door het ijs zakken', zegt Jurre Trouw, manager Sportparticipatie van de KNSB. 'Dat doen we ook omdat het vanwege de coronapandemie nu eenmaal afgeraden wordt om onnodig te reizen, zelfs op deze laatste schaatsdag op natuurijs.'

Ook de gemeente Nieuwkoop en veiligheidsregio Hollands Midden waarschuwen schaatsers voor de kwaliteit van het ijs. Doordat het langzaam warmer wordt kan slecht ijs gevaarlijk worden. Vanaf maandag gaat het volop dooien.