Slachtoffer van dodelijke steekpartij in huis Noordwijk is bewoonster (33), verdachte zit nog vast

De man zit vast voor verder onderzoek en wordt woensdag voorgeleid. De politie zoekt nog getuigen van de dodelijke steekpartij.

Een bewoner van het complex aan de Abraham van Royenstraat, achter winkelstraat de Hoofdstraat, zegt dat hij er niet veel van heeft meegekregen, behalve de hulpdiensten voor het complex. Volgens de buurman woonde ze op de eerste verdieping.

Huisgenoot

De man die haar zou hebben doodgestoken woonde eerst bij de vrouw in huis, maar inmiddels niet meer, vertelt hij. 'Nu spraken ze soms af'.

Een vrouw die een paar huizen verderop aan hetzelfde binnenplaatsje woont, vertelt dat ze wakker werd van de politie. Op de vraag wie het slachtoffer is, antwoordt ze: mijn buurvrouw. 'Ze was ongeveer even oud als ik', schat ze, 'een jaar of veertig'. Wat de aanleiding is, weet de vrouw niet. Ook kan ze niet zeggen wie de dader is.

Voordeur vergrendeld

In het appartement wordt zondagmiddag geen onderzoek meer gedaan. Alle politie is vertrokken en de voordeur is verzegeld. Wie door de blauwe gordijnen naar binnen kijkt, ziet een bed en er hangt een Cubaanse vlag in de kamer.