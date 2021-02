Kjeld Nuis pakt zilver op 1500 meter bij WK, brons voor Roest

Kjeld Nuis is onttroond op de 1500 meter bij het WK afstanden in Thialf. De schaatser uit Zoeterwoude moest met een tijd van 1.44,11 genoegen nemen met zilver. De wereldtitel ging dit jaar naar Thomas Krol, die in 2019 ook al goud won op de 1500 meter. Patrick Roest uit Lekkerkerk zorgde met de derde tijd (1.45,49) voor een volledig Nederlands WK-podium.

Nuis won de wereldtitel op de 1500 meter in 2017 en 2020. Bij zijn nieuwe ploeg Reggeborgh had hij dit seizoen een moeizame start. Een coronabesmetting in oktober wierp hem ver terug in zijn trainingsprogramma. Na zijn herstel maakte de wereldrecordhouder op de schaatsmijl (1.40,17) net iets te veel fouten om op de 1000 en 1500 meter weer te gaan winnen. Bij de WK was hij vrijwel weer de oude, maar moest hij zijn meerdere erkennen in de ontketende Krol.

Roest belandde ternauwernood op het podium. Zijn marge op nummer 4 Sergei Trofimov uit Rusland bedroeg slechts 0,02 seconde. Voor Roest was het zijn derde WK-medaille. Eerder won hij goud op de ploegachtervolging en behaalde hij zilver op de 5000 meter. Roest gaat later op zondag in Thialf ook op de 10.000 meter nog op medaillejacht.

Tevredenheid overheerst bij Nuis

'Ik kijk met een opgeheven hoofd terug op een goede revanche', zegt Nuis na zijn tweede plek op de 1500 meter. 'Krol is de terechte winnaar, hij is het hele seizoen al superconstant.' Toch baalt Nuis wel dat hij zijn titel kwijt is. 'Volgend jaar maar even fit beginnen in plaats van met dat kutcorona', moppert de schaatser uit Zoeterwoude die door een coronabesmetting een stuk minder wedstrijden kon rijden dan zijn concurrentie. 'Ik heb zelfs moeten knokken voor m'n plekje.'

