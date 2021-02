Schaatsers nemen afscheid van het ijs: 'Het waren geweldige dagen'

De schaatsdagen lijken de mensen lucht te geven in een tijd van beperkingen en verboden. 'Ik had het schaatsen nodig in more than one way', zegt een Engelstalige man zoekend naar Nederlands vocabulaire. 'Het was heerlijk. Het geeft me vrijheid. Dat heb je elk jaar, maar dit keer was het extra bijzonder.'

'Het was lekkere afleiding' zegt een man die net van het ijs stapt. 'Ik had eindelijk weer iets om naar uit te kijken in het weekend.' Een vrouw langs de Dobbeplas zegt: 'Het is helaas aan het dooien. Het is nu pakken wat je pakken kan, want het is daarna echt over.'

'Een rouwdag voor het ijs'

'Het is een rouwdag voor het ijs,' zegt een man naast zijn kleindochter droevig uitkijkend over het dooiende ijs. Op de vraag hoe we afscheid kunnen nemen van het ijs, start een meisje dat ijszeilt met haar opa, een zelfbedacht lied aan. Ze zingt dat ze achteruit heeft leren schaatsen en dat ze genoten heeft. Een paar kinderen op schaatsen proberen als afscheid een pirouette te maken.

'Moet ik gedag tegen het ijs zeggen?' vraagt een vrouw wat onwennig aan de verslaggever. 'Nou: bedankt ijs, we hebben van je genoten.' Een andere vrouw gaat er echt voor staan en zegt: 'IJs bedankt, fijn dat je er was en dat we weer twee dagen van je hebben mogen genieten.'

'Dag ijs'

De vriend van de Engelstalige man poseert vanaf de waterkant alsof hij Shakespeare gaat voordragen en roept naar de bevroren Dobbeplas: 'IJs! Dank je wel voor dit jaar. Het was weer geweldig. Tot de volgende keer, ik hoop snel!' 'Dag ijs. Doei!' roepen de opa en kleindochter.

