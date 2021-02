Scholen later open of helemaal dicht door gladheid: 'Het wordt maatwerk per school'

Schooldirecteuren wikken en wegen. Door de gladheid zijn de scholen maandagochtend minder goed bereikbaar voor leerlingen en leerkrachten. Sommige scholen zullen maandagochtend later open gaan, andere scholen zullen wellicht helemaal dicht blijven. 'Het is maatwerk per school', zegt Ewald van Vliet, bestuurder van Stichting Lucas Onderwijs met meer dan 50 scholen in de Haagse regio. De PO-raad raadt ouders aan om de ouder-apps in de gaten te houden voor informatie over dichte scholen.

'Er geldt eigenlijk hetzelfde als vorige week maandag', vertelt Van Vliet. Ook toen was het glad en konden niet alle scholen vroeg open. 'Veel scholen zijn door de ijzel lastig te bereiken. Als leerkrachten in de omgeving wonen, is de kans om open te kunnen groter. Als ze van ver komen, dan kan zo'n school niet open.' Ouders zullen per school geïnformeerd worden, aldus de bestuurder.

'We waren net zo blij dat we weer open konden', verzucht Van Vliet. 'Nu opnieuw deze gladheid waardoor onze scholen slecht bereikbaar zijn, het zit niet mee.' De bestuurder hoopt dat vanaf dinsdag alles weer 'normaal' wordt. 'Het is een uitzonderlijk jaar.'

Online onderwijs als alternatief

'We moeten per school kijken wat kan', zegt Jan Kees Meindersma, bestuurder van scholenkoepel De Groeiling met meer dan 20 scholen in de regio Alphen aan den Rijn, Krimpenerwaard en Zuidplas. 'Er zijn scholen die helemaal open gaan, maar ook scholen die pas rond 10.30 uur open zullen gaan. Andere scholen zullen maandag dicht zijn en online onderwijs aanbieden', weet de bestuurder.

Welke school er precies open of dicht is, kan de bestuurder niet zeggen. 'Er zijn ook scholen die de situatie vooralsnog aankijken en later de knoop doorhakken. Ze waarschuwen ouders in ieder geval om voorzichtig te zijn.' Ook Meindersma erkent dat het 'bijzondere tijden' zijn met de gladheid zo vlak na de heropening van de scholen.

Geen groepen mengen vanwege corona

Basisschool de Waterwilg in Nootdorp heeft de ouders bijvoorbeeld alvast medegedeeld dat de school maandag twee uur later open gaat. De eerste anderhalf uur wordt er online thuisonderwijs gegeven. 'Het is voor veel collega's moeilijk en gevaarlijk om de school te bereiken omdat zij relatief ver van school wonen', schrijft de school.

Normaal gesproken zou de school in zo'n geval zo veel mogelijk kinderen laten opvangen door leerkrachten die wel naar school kunnen komen. 'Maar door corona mogen we geen groepen mengen', aldus de basisschool. Het is de bedoeling dat de school vanaf 10.30 uur weer fysiek les gaat geven, mocht het weer meezitten. Kinderen mogen maandag wel gratis overblijven, 'zodat ouders niet heen en weer hoeven rijden'.

Veel scholen in Alphen aan den Rijn dicht

Een groot deel van de (basis)scholen in de gemeente Alphen aan den Rijn blijft maandag dicht, meldt mediapartner Studio Alphen. Alle 24 vestigingen van Scope, de grootste lokale scholenorganisatie, gaat niet open vanwege code rood. Een andere grote koepel, Morgenwijzer, hakt de knoop pas op maandagochtend door.

De Universiteit Leiden houdt vanwege het weeralarm alle universiteitsgebouwen in Leiden en Den Haag in ieder geval tot 12.00 uur gesloten.

