Schaatser Patrick Roest sluit teleurstellend WK af in mineur

Het WK afstanden in Thialf is voor Patrick Roest op een teleurstelling uitgelopen. Nadat de schaatser uit Lekkerkerk eerder al op de 5000 meter naast een gouden medaille greep, kwam Roest zondag op de 10.000 meter niet verder dan een zevende plaats.

De drievoudig wereldkampioen allround startte als favoriet voor een aantal wereldtitels. Hij won weliswaar medailles in Heerenveen - zilver op de 5000 meter, goud op de ploegenachtervolging en brons op de 1500 meter, maar een individuele wereldtitel zat er voor de Lekkerkerker niet in. En dus werd het een teleurstellend WK voor Roest.

'Ik heb geen idee waar het aan ligt', zegt Roest na de teleurstellende zevende plaats op de 10 kilometer. 'Als ik het had geweten, dan had ik hier ongetwijfeld beter gereden. Het wilde gewoon niet, het voelde allemaal niet optimaal dit weekend. Natuurlijk wist ik dat Nils van der Poel lastig te kloppen was op de 10.000 meter. Maar ik wilde gewoon een goede rit rijden, een rit waar ik zelf tevreden over kon zijn. En dat is niet gelukt.'

Lastig verhaal na wereldrecord

De Zweed Nils van der Poel was zondag oppermachtig op de 10 kilometer. Hij won in een wereldrecordtijd van 12.32,95. 'Toen ik die race en die tijd zag, wist ik dat het een lastig verhaal ging worden', zegt Roest. 'Ik ben ook niet op die tijd van start gegaan. Ik wilde mijn race gewoon goed opbouwen en een lekkere race rijden. Als ik met een lekkere rit vierde was geworden, dan had ik daarmee kunnen leven. Maar het wilde gewoon niet en daar baal ik van', aldus een teleurgestelde Roest.

