Identiteit bekend van achtergelaten gehandicapte man in rolstoel

RIJSWIJK -

De gehandicapte man die vorige week, midden in de nacht, in zijn rolstoel op straat werd gevonden in Rijswijk, ligt nog in het ziekenhuis. Het gaat naar omstandigheden goed met hem, laat wethouder Larissa Bentvelzen weten. De politie weet inmiddels wie de man is, maar wil daar vanwege zijn privacy niks over zeggen. Het is dan ook niet bekendgemaakt of de man uit Rijswijk of een buurgemeente komt.