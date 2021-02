Força Koeman: Delfts bedrijf volgt transfer Koeman van Nederlands elftal naar Barcelona

'Om elf uur ‘s avonds werd ik gebeld met de vraag of we over een uur een cameraman konden regelen, want de volgende dag zou Ronald Koeman naar Barcelona vliegen', vertelt Jop Goslinga van het Delftse bedrijf Captains. Het was het begin van de documentaireserie 'Força Koeman'. De serie volgt de toptrainer tijdens de grootste uitdaging van zijn loopbaan.

Hoe het Jop Goslinga is gelukt om precies op het juiste moment bij de transfer van Ronald Koeman te zijn, vertelt hij in West wordt Wakker op Radio West. 'Ik keek 14 augustus op vakantie de kwartfinale van de Champions League tussen Bayern München en FC Barcelona. Die wedstrijd eindigde in een zeer vernederende 8-2.'

'Dat de zittende trainer van Barcelona eruit zou gaan was evident. Ik kende de zaakwaarnemer van Koeman en ook Koeman zelf een beetje. Toen appte ik hem om te vragen of Koeman nu richting Spanje zou gaan. Dat werd in alle toonaarden ontkend.'

Koeman vliegt naar Barcelona

Jop ging vrolijk verder met vakantie vieren. Twee dagen later krijgt hij een telefoontje. 'Met de vraag of we een cameraman konden regelen, want de volgende dag zou Koeman naar Barcelona vliegen. En toen startte het avontuur.'

Het was voor Koeman de derde keer dat hij door Barcelona werd benaderd voor het trainerschap, onthulde hij in de documentaire. Op dat moment is hij bondscoach van het Nederlands elftal. 'Hij zei, als ik het nu niet doe krijg ik die kans nooit meer.' In de documentaire zie je ook hoe Oranje-ster Memphis Depay het vertrek van Koeman bij Oranje heeft ervaren.

Perikelen rondom Mess

'We hebben de trainer gevolgd van de transfer tot kerst en dus ook de perikelen rondom Messi in augustus meegekregen. Koeman zegt daarover in het eerste gesprek met het bestuur van Barcelona: ik wil Messi behouden, maar hij moet wel mee in de plannen.' Jop vervolgt: 'Koeman gaf aan waar zijn eigen grenzen liggen.'

'Koemans liefde voor Barcelona spat ervanaf', vertelt Jop. 'Het is niet alleen Koeman die van Barcelona houdt, het is zijn hele familie, het is een Nederlandse familie in Spanje die heel Catalaans is geworden.'

Luister hier naar het hele gesprek met Jop Goslinga over Força Koeman.

De driedelige docuserie Força Koeman zie je vanaf 17 februari op Videoland.