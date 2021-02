Honderden woningen voor dakloze jongeren: 'Jongeren horen niet op straat'

Geen jongeren meer op straat en dakloze jongeren niet langer dan drie maanden in de opvang. Dat is het nieuwe streven van de gemeente Den Haag. Om dit doel te bereiken wil wethouder Bert van Alphen (Maatschappelijke opvang) nog dit jaar 375 woonplekken realiseren voor jongeren van 18 tot 27 jaar.

De extra woonplekken zijn een onderdeel van het nieuwe actieprogramma dak- en thuisloze jongeren. Het stadsbestuur wil met het plan de situatie voor jongeren verbeteren die dakloos zijn of hun thuis kwijt dreigen te raken. Het actieprogramma is opgesteld in samenwerking met jongeren zelf en diverse partners uit de stad.

In Den Haag melden zich jaarlijks gemiddeld vierhonderd jongeren bij het Daklozenloket of bij het Jeugd Interventie Team. Het actieprogramma bestaat niet alleen uit de honderden extra woningen, maar bevat ook een pilot waarin honderd dak- en thuisloze jongeren een stabiel inkomen krijgen. Deze jongeren kunnen geen beroep doen op hun ouders of netwerk en zijn niet in staat om zelf in inkomen of onderdak te voorzien.

Administratieve problemen

Verder laat de gemeente weten dat er tachtig jongeren zijn die een maatwerkbudget krijgen. Zij kunnen dit geld op hun eigen manier inzetten om hun problemen op te lossen. Ook komt er een briefadres voor jongeren. Dit kunnen ze gebruiken als ze wel bij mensen in hun netwerk kunnen verblijven, maar zich hier niet in kunnen schrijven. Als ze niet ingeschreven zijn, lopen ze vaak tegen administratieve problemen aan. Dit gemeentelijke briefadres moet dit voorkomen.

Wethouder Van Alphen is blij met het nieuwe actieprogramma. 'Jongeren horen niet op straat, maar moeten de kans krijgen om met hun talenten hun eigen plek te vinden in onze stad', legt hij uit. 'Dat is niet alleen een huisvestingsprobleem, maar ook een inkomensprobleem. Om die vicieuze cirkel te doorbreken is het nodig om op alle gebieden te werken aan een oplossing.'

