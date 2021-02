Volle afvalcontainers door gladde wegen: 'Dit is toch smerig'

'Moet je eens kijken', zegt een vrouw in de Jan Wapstraat in het Haagse Laakkwartier. 'Het is toch niet normaal, dit is toch smerig.' Ze wijst naar een stapel vuilniszakken en losse troep naast een ondergronds container. 'Je betaalt zoveel belasting. Ik snap het gewoon niet.' Ook in containers in het Zeeheldenkwartier, Oostbroek, de Molenwijk en het Wateringse Veld ligt de troep torenhoog opgestapeld naast containers en de bakken puilen uit.

'We hebben een weekje sneeuw en ijs achter de rug en dan worden de containers blijkbaar niet geleegd,' zegt Marcel Stevens. Hij wijst naar de containers langs de Laan van Wateringse Veld, waar tientallen vuilniszakken naast zijn gezet. 'Ik heb melding gemaakt op de site van de gemeente en aangegeven dat alle containers in de hele wijk helemaal vol zitten. Maar ik heb nog niks gehoord.'

Vuilniswagen is zwaar genoeg

Volgens de gemeente Den Haag was het de afgelopen dagen in veel straten niet veilig om met grote vuilniswagens te rijden. Stevens is verbaasd: 'Zo'n vuilniswagen is zwaar genoeg, dus het lijkt me dat die best wel door die prut kan rijden. De supermarkt om de hoek wordt ook gewoon bevoorraad door een vrachtwagen.'

En dan komt er een vuilniswagen aanrijden. Maar de vuilnismannen nemen alleen de bijgeplaatste afvalzakken mee. De container wordt niet geleegd. De gemeente legt uit: 'De containers worden geleegd door zware vuilniswagens met een hefkraan. Die moeten stevig vastgezet worden aan de grond, zodat de wagen niet gaat kantelen of schuiven. Vanwege de gladheid was het op veel plekken niet veilig om deze hefwerkzaamheden uit te voeren.'

Afval in de Haagse Molenwijk I Foto: Omroep West

Iets minder snel door gladheid

In Den Haag is het afvalbedrijf zaterdag en zondag weer gestart met het legen van de afvalcontainers en er zijn extra ploegen ingezet. Grofvuil is ook een week niet opgehaald, maar vanaf maandag gaan alle grofvuilafspraken weer door, zegt de gemeente. In Leiden is er alleen op 8 februari geen afval opgehaald. 'Omdat containers soms dichtgevroren waren, kregen mensen ze niet open en hebben er vuil naast gezet. Dat is weggehaald,' zegt een woordvoerder van de gemeente Leiden.

Ook in andere gemeenten wordt het afval niet in alle straten opgehaald. Afvalbedrijf Avalex zegt dat de vuilniswagens door de gladheid niet bij alle containers konden komen. 'Ook ging het werk iets minder snel. Om dit op te lossen rijden we vanaf maandag extra routes om te checken of alle containers geleegd zijn.'

