Verdachte beschieting ambassade Saoedi-Arabië trekt bekentenis in

De 40-jarige Mohamed A. uit Zoetermeer, die wordt verdacht van de beschieting van de ambassade van Saoedi-Arabië in Den Haag vorig jaar, trekt een bekentenis in. Eerder gaf hij nog toe de diplomatieke post onder vuur genomen te hebben. Maandag zei zijn advocaat bij de rechtbank dat hij alleen maar de beelden op televisie had gezien. 'Hij heeft toen in zijn hoofd gezet daarover te gaan verklaren bij de politie.'

In de vroege ochtend van donderdag 12 november vorig jaar werd de ambassade van Saoedi-Arabië met zeker twintig kogels beschoten. Later die dag werd A. door de politie aangehouden op verdenking van een terroristische actie. Ook wordt hij beschuldigd van een poging om een beveiliger van de ambassade te doden, en van bedreiging.

In juni 2020 moest de man al eens voor de rechter verschijnen, omdat hij de Saoedische ambassade had beklad. Hij wilde in Mekka of Medina, twee heilige steden in Saoedi-Arabië voor moslims, gaan wonen. A. kreeg echter geen visum van de ambassade. Zijn kladactie leverde hem vorig jaar een boete van 225 euro op.

Nieuw bewijs

Volgens de officier van justitie is er nieuw bewijs dat A. ook verantwoordelijk is voor de beschieting van de ambassade op 12 november. Op een gevonden kogelhuls werd dna van de Zoetermeerder gevonden. Ook zaten er schotresten in kleding van A. die na de beschieting in beslag was genomen. De officier van justitie presenteerde het bewijs maandag bij de rechtbank tijdens een tussentijdse zitting.

De advocaat van de Zoetermeerder vond dat A. weer op vrije voeten moest komen. Omdat de verdachte zijn bekentenis heeft ingetrokken, zou er onvoldoende bewijs zijn dat hij achter de beschieting zat.

Langer vast

De rechtbank meende echter dat het dna van A. op de kogelhuls en de schotresten in zijn kleding voldoende aanwijzingen zijn om de Zoetermeerder langer vast te houden voor de beschieting van de Saoedische ambassade. Een inhoudelijke behandeling van de zaak laat nog even op zich wachten. De Zoetermeerder wordt binnenkort nog onderzocht in het Pieter Baan Centrum, waar wordt gekeken of hij lijdt aan een psychische stoornis.

LEES OOK: Buren over verdachte schutter ambassade: 'Hij dacht dat hij de profeet was'