Duinenmars gaat opnieuw niet door: 'Mensen motiveren in eigen omgeving te lopen'

De traditionele Duinenmars gaat voor het tweede jaar op rij niet door. Door de geldende coronamaatregelen ziet de organisatie geen mogelijkheden om de wandeltocht voor het goede doel door te laten gaan. 'Verschuiven naar later in het jaar is geen optie', vertelt organisator Michelle van der Pal.

De Duinenmars begon in de jaren vijftig van de vorige eeuw om geld in te zamelen voor de scouting. Later konden ook andere goede doelen een beroep doen op de opbrengsten. De deelnemers kunnen in een weekend dan verschillende tochten door de duinen doen, in lengte variërend van vijf tot veertig kilometer.

Dit jaar zou het evenement op 11 en 12 april worden gehouden, maar de organisatie heeft besloten om het evenement af te gelasten. Net als vorig jaar gooit corona roet in het eten. 'Als je nu gaat raden wat er in april zou mogen, daar schiet je niks mee op. Dan kun je er nu beter een streep doorheen zetten', zo laat Van der Pal aan mediapartner Den Haag FM weten.

Meer evenementen worden verschoven

Jaarlijks doen er meer dan tienduizend mensen mee aan de Duinenmars. De organisatie heeft nog gekeken of het evenement verplaatst kon worden, maar ziet daar vanaf. 'Dat was geen optie omdat meer evenementen worden verschoven', vertelt Van der Pal.

Het zou de zeventigste editie van het wandelevenement worden en mede daarom gaat de organisatie wel kijken of ze een digitale editie kunnen organiseren. 'Daarmee willen we mensen motiveren om wel in hun eigen omgeving te gaan lopen', besluit de organisator.

