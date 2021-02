Slachtoffers huiselijk geweld in Katwijk kunnen HulpApp gebruiken

Het is iets wat je vaker terug hoort komen in deze coronaperiode: de toename van huiselijk geweld, omdat mensen door de lockdowns en de maatregelen veel op elkaars lip zitten. Maar voor veel mensen is het nog onduidelijk bij wie je terechtkunt als je te maken krijgt met huiselijk geweld.

Het initiatief voor de HulpApp komt van vrouwen die zélf te maken hebben gehad met huiselijk geweld. 'De bedenker van de app liep er tegen aan dat zij het lastig vond om in die stressvolle situatie de juiste informatie op een rijtje te krijgen', vertelt de Katwijkse wethouder Corien van Starkenburg in het radioprogramma West wordt Wakker. 'De app is een plek waarop alle informatie goed geordend staat, je vult je eigen woonplaats in en dan zie je waar je terechtkunt in de buurt.'

Directe link naar 112 bij nood

De HulpApp verwijst naar hulpverlening via onder andere Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld. De app heeft bij noodsituaties een directe link naar 112. Verder staan in de app contactgegevens van bijvoorbeeld wijkagenten, lokale hulpverlening en groepen met lotgenoten. 'Het is allemaal anoniem', weet de Katwijkse wethouder. 'Pas als je zelf de stap zet naar organisaties, kom je daadwerkelijk in contact.'

Momenteel maken drie gemeenten in onze regio bij wijze van een pilot gebruik van de HulpApp. Naast de gemeente Katwijk zijn dat de gemeenten Alphen aan den Rijn en Leiden. 'We gaan het gebruik van de app monitoren. De kans is groot dat andere gemeente het voorbeeld volgen als het werkt', vertelt Van Starkenburg. Wanneer andere regiogemeenten (op termijn) ook interesse hebben, kunnen ze zich eenvoudig aansluiten bij het initiatief.

