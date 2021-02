Veel problemen door smeltwater: 'Een waterval kwam uit het plafond in mijn bed'

Zo ook in de Nassaustraat in Den Haag. Jessica Letterman krijgt op Valentijnsdag geen ontbijt op bed maar een waterballet. Op beelden is te zien dat er een waterval uit een scheur in het plafond stroomt.

En ze is lang niet de enige. 'Het is verschrikkelijk druk', zegt Geoffrey Nieuwenburg van SG Installatie woensdagmiddag. 'Je ziet aan de meldingen dat het echt allemaal gerelateerd is aan ijs, sneeuw, regen en smeltwater.'

Nieuwenburg geeft tips hoe je voortaan problemen door ijs en smeltwater kunt voorkomen:

Ook bij Hennink Installatietechniek uit Den Haag is het het druk. De werkdag begint dinsdag al vroeg voor de medewerkers. Vanaf maandagochtend lijkt de telefoon niet te stoppen met rinkelen: veel lekkages, gesprongen waterleidingen en ondergelopen kelders.

Oorzaak van deze problemen is de dooi. 'Als een waterleiding niet is geïsoleerd, is die nu gesprongen. Water zet namelijk uit. Kijk maar naar een ijsblokje', legt installateur Sascha van den Bosch uit in het Radio West-programma West Wordt Wakker. 'Er zitten dan gewoon scheuren in. Dat merk je niet als het vriest, want dan is het nog bevroren. Nu de dooi inslaat, ontdooit ook die leiding en komt het water naar buiten.'

Voorkomen beter dan genezen

Zodra het water de kamer inloopt, kom je in een vicieuze cirkel terecht. Naast een lekkage, is er dan ook geen water en verwarming meer, dan zit je in de kou. Van den Bosch hoopte daarom op een wat langzamere dooi. 'Dan komt het water niet zo snel naar binnen', aldus de installateur. Maar een langzame dooi zit er volgens de weerberichten niet in.

De problemen hadden op voorhand voorkomen kunnen worden. 'Probeer direct na de sneeuwval je sneeuw weg te ruimen', tipt Van den Bosch. Bijvoorbeeld door een verstopte regenpijp leeg te maken. De sleutel tot de oplossing zit hem in het smeltwater wegleiden richting de put. 'Doe zoals je in de zomer op het strand doet. Een dijkje maken, geultje graven, zo richting de put.'