Daklozenopvang in Leiden zit bomvol: 'We hebben zelfs mensen in een hotel zitten'

Paul (38) is één van de mensen die in Leiden in de daklozenopvang terecht is gekomen. Hij kwam vorig jaar na een scheiding op straat terecht. Omdat bij de opvang in het centrum geen plek meer was verhuisde hij naar de nieuwe opvang in de Hoge Mors. Daar hebben 27 daklozen een eigen kamer. Het is een select gezelschap dat redelijk zelfredzaam is en goed met elkaar kan samenwerken. Wel is er begeleiding van De Binnenvest aanwezig.

'Dit is mijn kamer', zegt Paul terwijl één van zijn twee katten verstoord opkijkt. 'Het is een stuk beter dan waar ik zat bij Nieuwe Energie in het centrum. Daar zit je tussen de verslaafden en afstand houden was er moeilijk. Ik vind het echt een uitkomst.' Het is een piepklein kamertje, maar als tijdelijke oplossing volstaat het.

'Zonder werk en zonder huis'

De daklozenopvang is momenteel een uitkomst voor ruim 100 mensen in Leiden. Mede door de kou van de afgelopen week heeft Stichting de Binnenvest een extra winteropvang moeten openen en vijf hotelkamers moeten huren. 'We zitten helemaal vol', zegt Corine Gillisse van Stichting de Binnenvest. 'We zitten eigenlijk al over de grens van wat we aankunnen, want anders hadden we het hotel niet hoeven regelen.'

Koen achter zijn PC in de daklozenopvang | Foto: Robbert van Cleef

En dus is het deze winter improviseren bij de daklozenopvang. Iets verderop, in de voormalige kantine van een korfbalclub, slapen nu tien Poolse arbeidsmigranten. Er staan tien houten bedden opgesteld in het kleine zaaltje. Tijdens een spelletje dammen leggen de Polen Lukas en Marius uit hoe ze hier terecht zijn gekomen. 'Wij waren magazijnmedewerkers voor de Jumbo in dienst van een uitzendbureau', legt Lukas uit. 'Er is ons toen door het uitzendbureau van alles beloofd wat we niet gekregen hebben. En ik zit nu zonder werk en zonder huis. Ik wil hier helemaal niet zijn, maar om kamer te kunnen huren zal ik eerst een baan moeten vinden.'

Arbeidsmigranten

Marius heeft een soortgelijk verhaal. 'Ik ben naar Nederland gekomen om ervoor te zorgen dat mijn vrouw en dochter een beter leven zouden krijgen, maar nu heb ik niks.' Het valt De Binnenvest op dat er veel arbeidsmigranten aankloppen. 'Vaak is werken bij een uitzendbureau gekoppeld aan huisvesting', zegt Carina Gillisse. 'Dus als je je werk verliest, verlies je ook een woonplek. En we merken nu dat veel Polen hun baan verliezen. Het is druk met arbeidsmigranten.'

LEES OOK: Honderden woningen voor dakloze jongeren: 'Jongeren horen niet op straat'