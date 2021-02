The duinen are alive, with the Sound of Music: musical naar Circustheater

De musical Sound of Music in 2014 | Foto: Roy Beusker Fotografie

De wereldberoemde musical The Sound of Music speelt vanaf 16 juni anderhalve maand lang in het AFAS Circustheater in Scheveningen. Dat heeft Stage Entertainment dinsdag bekendgemaakt. 'Het is een verhaal over hoop. Daar hebben we behoefte aan.'

Iedereen kan de bekende nummers, gewenst of ongewenst, meezingen. Do Re Mi, Edelweiss of het bekende gejodel in The Lonely Goatherd. Vanaf half juni vullen deze klanken het AFAS Circustheater anderhalve maand lang. Van 16 juni tot en met 31 juli staat de musical gepland op de planken in Scheveningen.

'Het is een verhaal van hoop en liefde. Daar hebben mensen nu behoefte aan', vertelt woordvoerder Caroline Broeder over waarom The Sound of Music weer wordt opgevoerd. De cast van de musical is nog niet bekend. Vanaf zondag 21 februari wordt er in de tv-talentenjacht 'Op zoek naar Maria' gezocht naar de hoofdpersoon Maria.

Tour om theaters te steunen

Nadat de musical in de badplaats heeft gestaan, worden de nonnenpakken en nepbergen ingepakt voor een landelijke tour, die speciaal op touw is gezet voor de coronacrisis. 'Veel theaters hebben het moeilijk', legt Broeder uit. 'We vinden het belangrijk dat we de theaters in het land een grote productie kunnen bieden. Die theaters verdienen daar ook aan.'

Musicalfans maken zich wellicht zorgen over Anastasia, de musical over de Russische prinses die tot de lockdown in het Scheveningen theater speelde. Wat betekent de komst van de familie Von Trapp voor Anastasia? Heeft corona het doek doen vallen voor deze productie? Daar is nog geen knoop over doorgehakt. 'Dat zal liggen aan de maatregelen', aldus Broeder. 'Het kan nog voor 16 juni of na 31 juli, maar we weten het nog niet.'

