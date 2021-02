Coronavirus: Leidse farmaceut Janssen wil coronavaccin op de markt brengen

Leidse farmaceut Janssen vraagt om goedkeuring coronavaccin

Het farmaceutische bedrijf Janssen uit Leiden wil zijn coronavaccin op de markt brengen. Het heeft een voorwaardelijke toelating aangevraagd. Dat laat de Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) weten. Als dat bureau een positief oordeel geeft, is het aan de Europese Commissie om het middel toe te laten. Dat oordeel komt waarschijnlijk half maart, laat het EMA weten.

Het EMA keek de afgelopen tijd al mee met proeven met het coronavaccin. De beoordelaars kunnen dan sneller een oordeel vormen over de werking en de veiligheid van het middel. Dat wordt een rolling review genoemd. Tot nu toe zijn drie coronavaccins in de Europese Unie op de markt gebracht. Het zijn de middelen van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca. Daarnaast kijken de inspecteurs alvast mee bij de kandidaatvaccins van Novavax en CureVac.

2735 nieuwe positieve coronatests, ruim onder het gemiddelde

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 2735 nieuwe positieve coronatests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is ruim onder het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen van 3604 nieuwe coronagevallen per dag.

De vergelijking geeft mogelijk een vertekend beeld, omdat veel teststraten maandagochtend nog dicht waren vanwege de weersomstandigheden. Daarbij is het onbekend hoeveel mensen zich afgelopen weekeinde niet hebben laten testen omdat ze liever het ijs opgingen.

Corona verspreidt zich sneller: minder tests, evenveel gevallen

Minder mensen hebben zich vorige week laten testen op het coronavirus, mogelijk door het winterweer. Maar het percentage positieve tests neemt toe, en daardoor blijft het aantal nieuwe gevallen min of meer gelijk aan vorige week.

In de afgelopen zeven dagen zijn 25.229 positieve tests geregistreerd, tegen 24.668 in de week ervoor.

De snelheid waarmee het coronavirus zich verspreidt, neemt toe. Het zogeheten reproductiegetal is gestegen van 0,91 naar 0,96. 'Steeds meer mensen raken besmet met de besmettelijkere Britse variant', meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Alphense vaccinatielocatie opent op 1 maart de deuren

Op maandag 1 maart opent de Alphense vaccinatielocatie van de GGD de deuren. Vanaf die datum worden mensen uit de regio gevaccineerd in de tennishallen van Nieuwe Sloot. Dat schrijft mediapartner Studio Alphen.

De vaccinatielocatie is al sinds 1 februari gereed om te starten met prikken. Vanwege onvoldoende beschikbare vaccins bleef de locatie nog gesloten. De Alphense locatie gaat nu eerder open dan verwacht, vanwege het versneld inzetten van de landelijke voorraad vaccins.

GGD Hollands Midden doet proef met sneltesten op leraren en kinderopvangmedewerkers

GGD Hollands Midden is dinsdagochtend een pilot gestart met sneltesten voor medewerkers van het basisonderwijs en medewerkers van een kinderopvang. De testlocatie is IKC Groenoord in Waddinxveen. Hier zit basischool De Regenboog en de kinderopvang Quadrant.

Op deze locatie is het mogelijk voor alle medewerkers van het basisonderwijs en medewerkers van de kinderopvang zich te laten testen op het coronavirus. Dit kan zonder afspraak. De GGD gebruikt een sneltest, zodat de uitslag na 15 minuten bekend is.

Lareb: 35 meldingen van overlijden na vaccinatie coronavaccins

Er zijn tot nu toe 35 meldingen van overlijden na vaccinatie met coronavaccins, meldt Bijwerkingencentrum Lareb. Het betreft 31 mensen van 80 jaar of ouder en 4 ouderen tussen de 65 tot 79. 'Allen hadden een kwetsbare gezondheid vanwege uiteenlopende ernstige onderliggende ziekten en/of hoge leeftijd. Zij overleden binnen één tot veertien dagen na de vaccinatie', zegt Agnes Kant, epidemioloog en directeur bij Lareb.

Volgens haar zijn bij een groot deel van hen de onderliggende gezondheidsproblemen de meest voor de hand liggende verklaring voor het overlijden.

Haagse parketpolitie geplaagd door corona

De parketpolitie van de rechtbank Den Haag wordt geplaagd door het coronavirus. Sinds begin februari zouden zeker 16 mensen van de afdeling besmet zijn met het virus. De politie kan dit aantal niet bevestigen, maar bevestigt dinsdag wel dat er een uitbraak is geweest op de afdeling. Om nieuwe besmettingen te voorkomen zijn maatregelen genomen.

'Het klopt dat er een aantal collega’s met het coronavirus zijn besmet op de Afdeling Arrestanten Taken (AAT)', aldus de woordvoerder. Deze agenten begeleiden onder meer verdachten die voor de rechter moeten komen. 'Een aantal van hen is inmiddels weer aan het werk, maar een deel van hen heeft nog klachten.'

De naar huis gestuurde agenten werden vervangen zodat de afdeling wel gewoon door kon draaien. 'Het werk van de parketpolitie is onmisbaar, onder andere voor een goede gang van zaken bij de behandeling van strafzaken. Dus er is voor vervanging gezorgd.'

CBR: Aantal in te halen examens loopt op tot ruim 600.000

Vanwege de coronamaatregelen is het aantal uitgestelde theorie- en praktijkexamens bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) opgelopen tot meer dan 600.000. Dat staat in een brief die verkeersminister Cora Van Nieuwenhuizen dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Jaarlijks neemt het bureau in totaal 1,5 miljoen van zulke testen af.

Algemeen directeur Alexander Pechtold geeft later op de dag aan enkele uitgenodigde media een toelichting over de cijfers en hoe het CBR de achterstand gaat aanpakken.

Rechtbank Den Haag: avondklok moet per direct worden opgeheven

De avondklok moet per direct worden opgeheven. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een zaak die was aangespannen door protestgroep Viruswaarheid. De avondklok is ingesteld op basis van een noodwet, waarin staat dat een kabinet in noodgevallen regels kan invoeren zonder overleg met Tweede en Eerste Kamer. Maar volgens de rechtbank was de avondklok geen noodsituatie 'zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak'.

Voor het invoeren van de avondklok is gebruik gemaakt van een bijzondere wet, de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag. Die wet biedt het kabinet de mogelijkheid om in zeer spoedeisende en buitengewone omstandigheden een avondklok in te stellen, zonder dat daarvoor eerst een wetgevingstraject – waarbij de Eerste en Tweede Kamer vooraf worden betrokken – moet worden doorlopen.

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat bij de invoering van de avondklok geen sprake was van de bijzondere spoedeisendheid die nodig is om gebruik te kunnen maken van de Wbbbg. 'Dit blijkt uit het feit dat vóór de invoering van de avondklok al vaker over de mogelijkheid van een avondklok was gesproken', aldus de rechtbank.

De Wbbbg is dus ingezet terwijl er geen sprake was van een situatie waarvoor de wet is bedoeld, zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak. Daarom is de inzet van deze wet om de avondklok in te stellen volgens de rechters niet legitiem.

Het is nog niet bekend wat de gevolgen van de uitspraak zijn voor de boetes die zijn opgelegd voor overtreding van de avondklok.

Rutte beantwoordt vragen over corona van Jeugdjournaalkijkers

Kinderen die vragen hebben over het coronavirus en de gevolgen ervan kunnen die dinsdag stellen aan premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. Speciaal daarvoor heeft het NOS Jeugdjournaal een persconferentie georganiseerd, die live zal worden uitgezonden. In de zaal waar ook alle andere persconferenties worden gegeven, zijn ook acht kinderen uitgenodigd.

De kinderen konden de afgelopen dagen en kunnen dinsdag overdag nog vragen insturen, die tijdens de live-uitzending door twee Jeugdjournaal-presentatoren gesteld worden. De antwoorden van de minister-president en viceminister-president zijn dinsdag vanaf 18.45 uur via NPO 3, de Jeugdjournaal-app en het YouTube-kanaal van het programma te bekijken.

'Coronacrisis stuwt vraag naar fietskoeriers en pizzabakkers'

Naar sommige beroepen is er juist veel vraag tijdens de coronacrisis. Volgens uitzendconcern Randstad zijn de functies assistent supermarktmanager, IC-verpleegkundige en fietskoerier met stip binnengekomen op zijn jaarlijkse lijst van kansrijke beroepen.

Dit heeft deels te maken met de heersende pandemie. Door de vele bezorgmaaltijden is er bijvoorbeeld dringend behoefte aan meer pizzabakkers. Los van de effecten van corona bieden de ICT en de techniek al langer meer vacatures dan andere vakgebieden. Ook in de bouw, het onderwijs en de zorg is blijvend veel vraag naar personeel.

Weekcijfers RIVM: aantal coronagevallen blijft ongeveer gelijk

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dinsdag weer hoeveel nieuwe coronagevallen in de afgelopen week zijn geregistreerd. Dat aantal blijft ongeveer gelijk, maar dat beeld kan vertekend zijn door het winterweer. Het aantal positieve tests is zeven weken op rij gedaald. Eind december kreeg het RIVM in zeven dagen tijd 82.340 meldingen van positieve tests, vorige week waren het er 24.668. Dat komt neer op gemiddeld 3524 per dag. In de zes dagen daarna zijn 22.520 nieuwe gevallen geregistreerd, gemiddeld 3753 per dag.

In de weekcijfers meldt het RIVM dinsdag ook hoeveel coronapatiënten afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen (vorige week 1096, van wie 172 op de intensive care) en hoeveel sterfgevallen zijn gemeld (vorige week 408). Het reproductiegetal zakte vorige week naar 0,91. Dat getal geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt onder de bevolking. De Britse variant van het coronavirus verspreidt zich sneller dan de oude versies, maar dat gaat wel steeds langzamer.

Al 63.000 aanmeldingen voor proeffestivals

Festivalgangers hebben zich massaal aangemeld voor de proeffestivals van Fieldlab Evenementen. De teller stond maandagavond om 19.00 uur al op 63.000, vertelde programmamanager Pieter Lubberts in het televisieprogramma Jinek.

De data voor de eerder al aangekondigde festivals werden maandagmiddag bekend. 13 maart vindt er een dancefestival plaats en op 14 maart wordt een popfestival georganiseerd, allebei op het terrein in Biddinghuizen waar onder meer Lowlands wordt gehouden.

Bij de proeffestivals kunnen op beide dagen 1500 mensen zijn, verdeeld in groepen van 500 personen. Veel festivalgangers die zich ervoor hebben aangemeld, zullen dus worden teleurgesteld. 'We moeten kiezen', aldus Lubberts. De eerste proef van Fieldlab, een initiatief vanuit de cultuursector, vond maandag plaats tijdens een congres in het Beatrix Theater in Utrecht.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.